Ein neues iPhone ist immer eine beträchtliche Investition, entsprechend gut will sie geschützt sein. Artwizz bietet hierfür passgenaue Hüllen und Schutzgläser an, auch für die neue Hardware-Generation. Darüber hinaus finden sich auch Zubehörteile wie USB-C-Ladegeräte im Angebot – das passt wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge, da Apple den neuen iPhones kein Ladegerät mehr beilegt: Der PowerPlug USB-C 15W von Artwizz kostet lediglich 4,99 Euro (vor Rabatt!) und kann mit dem USB-C-zu-Lightning-Kabel aus dem iPhone-Lieferumfang verwendet werden. Auch für die kalte Jahreszeit hat man etwas passendes im Angebot: die bewährten SmartGlove Touchscreen-Handschuhe ab 24,99 Euro wärmen im kommenden Winter (und sind ein tolles Weihnachtsgeschenk für Smartphone-Junkies).

► iPhone 12: Aktuell verfügbares Zubehör im Überblick

► iPhone 12 Pro: Aktuell verfügbares Zubehör im Überblick

Satte 30% Rabatt auf iPhone-12-Zubehör: Das ist der Rabattcode Artwizz gewährt beim Kauf von iPhone-12-Zubehör aktuell und bis zum 31.10.2020 ganze 30 Prozent Rabatt. Dazu beim Bestellvorgang einfach folgenden Gutscheincode eingeben: IPHONE-12 Artwizz liefert verlässlich und schnell per DHL – und das in Deutschland bereits ab 19 Euro frei vom Versandkosten!

SecondDisplay: Schutz vor Kratzern im Display

Das SecondDisplay schützt das Display vor Kratzern – selbst bei Apples neuem Deckglas werden sich über kurz oder lang ohne Schutz Gebrauchsspuren zeigen, vor denen das SecondDisplay verlässlich schützt. Der Preis des leicht anzubringenden Displayschutz: 14,99 Euro.

NoCase: Hülle, die kaum aufträgt

Das iPhone ist ein Designerstück. Wer es nicht in einer dicken Hülle verstecken will, aber dennoch Schutz vor den Widrigkeiten des Alltags sucht, wird im NoCase fündig. Die kaum sichtbare, transparente Schutzhülle schützt durch ihr speziell entwickeltes, widerstandsfähiges Material – auch das neue iPhone 12 ist so ein gutes Stück sicherer ! Der Preis: 19,99 Euro.

Starter Set: Das „rundum sorglos“-Paket

Das iPhone Starter Set enthält alles, was du zum Schützen und Laden deines iPhone 12 respektive deines iPhone 12 Pro benötigst. Beinhaltet 2x SecondDisplay, 1x NoCase und 1x PowerPlug USB-C 15W – durch die aktuelle Rabattaktion sparst du hier gleich doppelt! Der Preis, vor Rabatt: 39,99 Euro.

Ebenfalls eine Erwähnung wert: Das stabile schwarzes TPU Case (19,99 Euro) und die Rubber Clips (in Schwarz und Transluzent, je 19,99 Euro) – beide für die neuen iPhones in diversen Varianten ab dem 28.10 erhältlich.

Ab Mitte November ist zudem Artwizz’ populäres HangOn Case endlich in einer Silikon-Variante zu haben – auch für das iPhone-12-Lineup. Die Handykette aus elastischem und robustem Silikon wird in fünf Trendfarben erhältlich sein und 29,99 Euro kosten.