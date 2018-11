Kaum ist das letzte iPhone für dieser Jahr auf den Markt gekommen, da gibt es schon wieder Gerüchte um die kommenden Hardware-Generation. Diese stammen allerdings aus zuverlässiger Quelle. Der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo lag in den vergangenen Jahren meist mit seinen Aussagen richtig. Nun gab er in einer Notiz an Investoren zu verstehen, dass Apple im kommenden Jahr den Empfang der neuen Geräte verbessern wird.