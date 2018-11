(Bild: Hartmut Esslinger und frog team/Arnoldsche Art Publishers)

Apple „Bashful“

Im Märchen von Schneewittchen nach den Gebrüdern Grimm haben die sieben Zwerge eigentlich keine Namen. Disney aber verlieh Ihnen in einer eigenen Verfilmung welche. In der deutschen Version heißt einer der Zwerge „Pimpel“, in der englischen Fassung lautet sein Name „Bashful“. Übersetzt bedeutet dies eigentlich „schüchtern“.

In den frühen 1980ern gab es ein Design-Thema namens „Snow White“ (dt. Schneewittchen), das Apple für einige Jahre verwendete. Es stammt von der Firma „Frog Design“, die von Apple seinerzeit mit Industriedesign beauftragt wurde.

„Bashful“ ist so eine Art iPad-Vorläufer. Apple veröffentlichte später tatsächlich den Newton. Doch „Bashful“ kam über das Prototypen-Stadium nie hinaus. Das Gerät bot aber einige interessante Ideen, wie beispielsweise die Möglichkeit, eine Tastatur anzuschließen oder eben auch einen Stylus zu verwenden. Kommt das irgendjemandem bekannt vor? Es gab sogar Designstudien, die das Gerät mit einem externen Laufwerk sahen.

Das Design für Bashful jedenfalls stammt aus dem Jahr 1982, 28 Jahre ehe das erste iPad in den Handel kam.