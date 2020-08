Zwei HomeKit-Steckdosen für nur 28,95 Euro

Bei Amazon könnt ihr jetzt wieder ein tolles Schnäppchen für den Einstieg oder für die Erweiterung des Smarthomes machen. Die Firma Meross bietet jetzt eine Doppelpack der WLAN-Steckdose mit rund 30 Prozent Rabatt an. Der reguläre Preis von 39,99 Euro ist bereits auf 32,95 Euro gesenkt worden. Dazu gibt es jetzt noch einmal 5 Prozent Extra-Rabatt mit dem Code PPOH29RY. Dann sinkt der Preis auf 28,95 Euro. Der Rabattcode wird im Bestellprozess bei den Zahlungsmitteln mit angegeben. Ihr zahlt also gerade einmal 14,48 Euro pro Steckdose.

Der Aufbau eures Smarthomes mit solchen Steckdosen ist besonders praktisch: Meross ist Siri und HomeKit-kompatibel und bringt Unterstützung für Alexa und den Alexa und Google Assistant. So kann man über einfache Befehle wie "Hey Siri, mach die Lampe aus" oder "Alexa, mach die Waschmaschine an“ vorhandene Geräte zuhause per Sprachbedienung steuern. Auch eine Fernbedienung ist möglich. Die Meross-Steckdosen benötigen dabei kein Abo oder Hub und sind so sofort einsatzbereit.

Weitere Smarthome-Schnäppchen

Wer noch weitere Smarthome-Schnäppchen sucht, sollte sich das Echo-Bundle von Amazon ansehen. Es gibt dabei nur für kurze Zeit einen Echo Dot (regulärer Preis 58,48 Euro) für nur 9,99 Euro, wenn ihr für einen Monat ein Amazon Music Unlimited-Abo (ab 7,99 Euro) abschließt. So zahlt ihr im Bundle für beides 17,98 Euro, wenn ihr Prime-Kunde seid. Ohne Prime-Abo kostet das Echo-Bundle 19,98 Euro. Die Aktion läuft ebenfalls nur für kurze Zeit und steht nur für Neukunden von Amazon Music Unlimited zur Verfügung.

