Mit Microsoft 365 und Office 2021 optimal zusammenarbeiten

Es muss nicht erst ein neuer Lockdown kommen, damit wir erkennen, dass das virtuelle Zusammenarbeiten immer wichtiger wird. Das Home-Office hat seinen Platz in unserem Leben gefunden und daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Microsoft hat auf diesen Umstand längst reagiert und bietet die Vorteile des gemeinsamen digitalen Wirkens allen Kund*innen an, ganz gleich, ob sie Microsoft 365, Office 2021, Office.com oder die mobile Office-App nutzen. So gibt es das beliebte Co-Authoring, das bereits in Microsoft 365 implementiert war, seit Kurzem auch in Office 2021. Die nützliche Funktion macht zusätzliche Notizen oder an Projekten möglicherweise vorbeilaufende Emails überflüssig, da alle Beteiligten bei einer Aktualisierung und Änderung benachrichtigt werden.

Sichtbar neu!

Damit die neue Struktur und die neuen Fähigkeiten auch visuell deutlich sichtbar werden, hat Microsoft seinen Programmen ein neues, etwas angepasstes Design verschafft, das schick und modern ist, aber gleichzeitig auf Kontinuität und Vertrautheit setzt. Alles sieht in der neuen Version etwas sanfter, schöner, angenehmer aus, die Registerkarten in der Multifunktionsleiste sind aktualisiert worden, die Ecken der Fenster abgerundet und farbige Icons verdeutlichen, wer gerade gemeinsam am Dokument arbeitet. Neben Word haben auch Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Project, Publisher und Visio ästhetische Updates erhalten. Und keine Angst, alle Funktionen sind noch dort, wo man sie erwartet.

Office Home & Business 2021

So sehr sich bei vielen Software-Produkten und Apps das Abo-Modell auch durchgesetzt hat, so sehr hängen doch noch einige Menschen an einer Kaufversion. Diesem Umstand trägt Microsoft mit zwei Editionen Rechnung: Office Home & Student 2021 sowie Office Home & Business 2021. Besonders Letztere haben wir uns einmal genauer angesehen, um zu erfahren, was die neue Fassung der Boxed-Version zu bieten hat. Zunächst erhältst du alle wichtigen Programme, die für die tägliche Arbeit wichtig sind und mit denen du mutmaßlich schon lange arbeitest: Word, Excel, PowerPoint, Outlook und OneNote. Darüber hinaus bekommst du Zugriff auf die Gratisversion von Microsoft Teams, einem in Home-Office-Zeiten immens wichtigen Tool zur Video-Zusammenarbeit, sowie die Rechte zur Nutzung der Anwendungen für Geschäftszwecke.

Die wichtigsten Parameter

Wer sich für den Einmalkauf von Office Home & Business 2021 entscheidet, erhält zwar im Gegensatz zu dem Abo-Modell Microsoft 365 das Programm für nur ein Gerät, dafür aber regelmäßige Funktions- und Sicherheitsupdates, die eine aktualisierte und zeitgemäße Version auf Jahre hinaus sichern. Auch ein Support durch Microsoft während der ersten 60 Tage erfolgt kostenlos. Und natürlich profitiert jede/r Nutzer*in von den besonderen Merkmalen der genannten Programme: Das automatische Speichern garantiert dir, dass alle deine Dokumente immer gesichert sind und nichts verloren geht; Icons, Sticker und GIF-Animationen kannst du aus der erweiterten Inhaltsbibliothek integrieren; beim Öffnen eines Dokumentes werden dir zudem alle Änderungen angezeigt, die du in Abwesenheit nicht gesehen hast; und du kannst bestimmte Aufgaben dezidiert Personen zuweisen, die in den Dokumenten entsprechend erwähnt werden. Zu guter Letzt sei noch darauf hingewiesen, dass es heutzutage wichtiger denn je ist, auf Original-Software zu setzen, da bei unlizenzierten Produkten Malware enthalten sein kann und jeglicher Support genauso entfällt wie Benutzerkonten-Schutz und eine ordentliche Verschlüsselung seitens des Herstellers.

Die Preise

• Office Home & Business 2021 kostet einmalig 299 Euro.

• Office Home & Student 2021 kostet einmalig 149 Euro (enthält nicht Outlook).

Mit Microsoft 365 erhältst du Premium-Versionen der essenziellen Programme Word, Excel und PowerPoint, aber auch OneNote, Outlook, OneDrive, Microsoft Editor und Microsoft Family Safety und zwar sowohl für den Mac und deine Mobilgeräte als auch für PC.

• Microsoft 365 Single (für Einzelpersonen) kostet 7 Euro/Monat oder 69 Euro pro Jahr.

• Microsoft 365 Family (für Familien und Haushalte mit bis zu sechs Personen) kostet 10 Euro/Monat oder 99 Euro/Jahr.

Dabei gilt es zu beachten, dass du Monatslizenzen im Microsoft Store erhältst, Jahreslizenzen jedoch im Fachhandel.

Der Start mit Microsoft 365 und Office

Wenn du dich für Microsoft Office interessierst oder mehr zum Arbeitsablauf auf einem Apple Mac erfahren willst, kontaktiere einen autorisierten Fachhändler. Bei den folgenden Ansprechpartnern und vielen weiteren Händlern deutschlandweit erhältst du die beste Beratung und ausschließlich Original-Software: COMSPOT, comacs, FundK, faktordrei.