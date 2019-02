Für Superbowl-Gucker: Apple-Produkte diese Nacht besonders günstig. Heute Früh mitteleuropäischer Zeit findet das Finale des US-American-Football-Verbands NFL statt, der Superbowl. Media Markt möchte dazu mit einem speziellen Angebot Kunden zum Kauf verleiten. Das hat es gerade für Apple-Fans in sich. Sie sparen nämlich 19 Prozent beim Kauf diverser Produkte. Im Preisvergleich ergibt sich so bei vielen Smartphones, Tablets und Computern eine ordentliche Ersparnis. Einziges Manko? Die Bestellung muss zwischen 4 und 5 Uhr in der Früh in der Nacht von Sonntag auf Montag erfolgen.