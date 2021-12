Wirksames Spray gegen Bakterien und Viren: Sauber bleiben mit PanzerGlass™

Heutzutage fragt man sich schon das ein oder andere Mal, wo die dünne Grenze zwischen Panik und Fürsorge verläuft. Seit Covid unseren Alltag gehörig durcheinandergebracht hat, achten wir mehr darauf, wie oft wir unsere Hände waschen, wo wir welche Luft einatmen und mit wie vielen Fremden wir interagieren. Und auch wenn sich inzwischen einige Dinge wieder normalisiert haben, tun wir gut daran, uns so hygienisch wie möglich zu verhalten. Dazu gehört auch, die Gegenstände, die wir am meisten nutzen, zu pflegen. Das Gerät, das wohl sehr viele Menschen so oft wie kaum etwas anderes in die Hände nehmen, ist das Smartphone. Wir legen es an viele Orte, nehmen es überall mit hin und nahezu alles, was wir anfassen, wird schon Sekunden später über unsere Finger auf den Bildschirm unseres Smartphones übertragen. PanzerGlass™ sorgt mit seinem in unterschiedlichen Größen erhältlichen, und innovativen Reinigungsspray dafür, dass es dir so leicht wie möglich gemacht wird, deine Displays durchweg sauber und hygienisch zu halten.

Passend zu den nahenden Feiertagen hält PanzerGlassTM einige Angebote exklusiv für MacLife-Leser parat. Erfreulicherweise haben wir von dem Hersteller einen exklusiven Rabatt-Code für euch erhalten. Gebt den Code GMAL bei eurer Bestellung im PanzerGlass™-Shop ein und erhaltet 25% Rabatt.

Hier geht's zum PanzerGLass™-Shop

Schnelle Hygiene

Wer jetzt vermutet, dass dabei eine Menge Chemie im Spiel ist, liegt falsch. Das PanzerGlass™ Reinigungsspray „SPRAY Twice A Day“ ist auf Wasserbasis und kommt ohne Zusatz von Alkohol, Ammoniak, Phosphaten, Parabenen und Duftstoffen aus, während es gleichzeitig für eine gründliche Reinigung und dem Schutz der empfindlichen Oberfläche deines Bildschirms sorgt. Vor Kurzem wurde sogar höchst offiziell zertifiziert, dass das Reinigungsspray des dänischen Unternehmens auch gegen Covid-19 wirksam ist. Das in 8 ml, 30 ml und 100 ml verfügbare Spray ist in einem angenehm schlanken Gehäuse untergebracht und passt in der kleineren Variante in jede Hand- und Hosentasche für die unkomplizierte Reinigung unterwegs. Um gut geschützt zu sein, brauchst du lediglich zweimal am Tag zwei Stöße Spray auf das von PanzerGlass™ mitgelieferte Microfasertuch zu sprühen, dein Display damit ab- und mit der Rückseite des Tuches trockenzuwischen, schon ist alles sauber und wirksam geschützt. Mit dem Rücken deines iPhones solltest du ebenso verfahren. Das antibakterielle und viruzide Reinigungsspray „SPRAY Twice A Day“ eliminiert innerhalb von Minuten 99,999% aller herkömmlichen Bakterien und behüllten Viren auf Oberflächen.

Alles in einem Rutsch

Willst du deinem Smartphone gleich einen Rundumschutz angedeihen lassen, hilft dir PanzerGlass™ auch bei allen weiteren Schutzmaßnahmen. Die ClearCase-Hüllen der Firma (30 Euro) geben den Blick auf das gelungene Apple-Design und die hübschen Farben frei und wer diese noch gerne farblich unterstreichen will, ist mit den ClearCase™Color Hüllen bestens bedient. Und wenn du es eher robust magst, dann dürfte das SilverBullet Case die richtige Wahl sein. Alle Hüllen haben gemeinsam, dass neben der einfachen Handhabung und der Kompatibilität zu kabellosem Laden, sie sich durch eine ausgeprägte Bruch- und Kratzfestigkeit auf Militärstand, eine hohe UV-Beständigkeit sowie eine antibakterielle Beschichtung auszeichnen.

In Kombination mit den Allin1 antibakteriellen Display-Schutzgläsern ist der Rundumschutz deines wertvollen Geräts perfekt. Und auch hier kannst du ganz nach Vorliebe auswählen zwischen dem bewährten kratzresistenten und stoßabsorbierenden Original PanzerGlass™ Displayschutz oder zum Beispiel dem sogenannten Privacy-Modell, dessen zusätzlicher Vertraulichkeitsfilter dafür sorgt, dass die Inhalte auf deinem Bildschirm außer dir niemand Nebenstehendes sehen kann.

Und natürlich gibt es im PanzerGlass™-Sortiment auch für viele weitere Mediengeräte und deren empfindlichen Oberflächen und Gehäuse eine passende Schutzlösung, um diese vor mechanischen Erschütterungen, Kratzern, Schmutz und unerwünschten Blicken optimal zu schützen. Ob Smartwatch, Tablet, Laptop, E-Bike oder Fahrzeugdisplay: Eigentlich gibt es kaum einen Bildschirm, für den PanzerGlass™ keine verlässliche Lösung bietet (ab 15 Euro).

Firma mit Renommee

Gefühlt versorgt die Firma PanzerGlass™ schon seit Jahrzehnten den Markt und die Menschen mit Sicherheits-Accessoires, dabei liegt die Gründung ganze acht Jahre zurück. Der Displayschutz war seit dem ersten Tag qualitativ hochwertig, und der Erfolg ließ das Start-Up schnell auf ein 170 Mitarbeiter starkes Unternehmen anschwellen, das global operiert. Dabei haben sich die Dänen nie auf ihrem Erfolg ausgeruht, sondern stets in Forschung und Innovationen investiert, um die Produkte noch besser zu machen. Und auch die Umwelt hat PanzerGlass™ im Blick. Die Rechnung ist dabei ganz einfach: Je besser ein Smartphone (oder ein anderes Gerät) geschützt ist, desto länger kann es verwendet und desto weniger neue Geräte müssen produziert werden. Ressourcen werden geschont. Erst jüngst wurde zudem bei der FSC zertifizierten Verpackung der Kunststoffanteil um mehr als siebzig Prozent reduziert; die Reinigungssets bestehen sogar zu einhundert Prozent aus kompostierbarem Material. Löblich!

Angebot für Mac Life-Leser

Exklusiv für Mac Life Leser erhaltet ihr mit dem Code GMAL 25% Rabatt auf euren Einkauf bei panzerglass.de. Einfach diesen Link anklicken und beim Bezahlen im PanzerGlass-Shop den besagten Code eintragen. Das Ganze ist nur wenige Tage gültig, schnell sein lohnt sich also!

Zum PanzerGlass™-Shop