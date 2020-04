Jetzt ordentlich sparen: Original Apple Keyboard – auch in Schwarz - jetzt deutlich günstiger!

149 Euro muss man bei Apple für das kabellose Magic Keyboard mit Ziffernblock bezahlen, doch bei Amazon kann man jetzt satte 20 Euro sparen. Der Online-Händler bietet die Original-Tastatur von Apple wahlweise in Schwarz (für 129,56 Euro) oder in Weiß (für 129,99 Euro) an. Wichtig dabei ist, dass ihr bei der Bestellung darauf achtet, das richtige Tastatur-Layout auszuwählen.

► Zum Deal: Apple Keyboard mit Ziffernblock bei Amazon.de

Das Magic Keyboard mit Ziffernblock hat ein erweitertes Layout, mit Steuerelementen für die Navigation in Dokumenten, zum schnellen Scrollen und normalgroßen Pfeiltasten zum Beispiel für Spiele. Dank Ziffernblock lassen sich Tabellen und Finanz-Anwendung schneller befüttern. Das Keyboard wird über Bluetooth verbunden und hat eine integrierte, wiederaufladbare Batterie.

► Zum Deal: Apple Magic Keyboard OHNE Ziffernblock bei Amazon.de

Wer den Ziffernblock nicht benötigt, bekommt auch die einfache Tastatur günstiger als bei Apple. Sie kostet bei Amazon derzeit nur 84,79 statt 99 Euro. Verkauf und Versand erfolgen direkt durch Amazon. Die Tastaturen sind sofort lieferbar, Versand zahlt man nicht.

[product shop="amazon" id="B07BR1FNCV" /]

[product shop="amazon" id="B072JV39RB" /]

[product shop="amazon" id="B016NY6K5K" /]

