NordVPN zum Jahresende nur 2,92 Euro: Das bringt dir das VPN für 2022!

Einige von euch werden es schon wissen, aber erklären wir vorab dennoch nochmal, was genau ein VPN ist und wozu es gut ist: Das Kürzel steht für virtuelles privates Netzwerk, und bei diesem handelt es sich um einen Service, der dir ein großes Stück Anonymität im Netz schenkt. Mit einem VPN wirst du unsichtbar für jene, die dich und deine Online-Aktivitäten möglichst gewinnbringend durchleuchten und ausschlachten wollen. Hast du aber beispielsweise ein NordVPN-Abo wird deine IP-Adresse beim Surfen über einen externen Server gelenkt. Das bedeutet, bildlich gesprochen, du fährst weiter auf deiner „Daten“-Straße, mit gleichbleibender Geschwindigkeit und in die gewünschte Richtung, aber für Außenstehende bist du in einem Tunnel verschwunden. Egal wo du dich befindest und wie du dich online „bewegst“, ob in einem öffentlichen WLAN-Netz an einem Bahnhof oder in einem Hotel, aber auch zuhause, dein Datenverkehr kann nur noch sehr schwer von Werbetreibenden, Regierungen oder Hackern zurückverfolgt werden.

Noch vor Weihnachten bei NordVPN 72% Rabatt sichern

Geldwerte Vorteile

Das allein wäre es schon wert, über ein VPN nachzudenken. Doch gerade auf lange Sicht bietet ein solcher auch schlicht monetäre Vorteile. Willst du beispielsweise in den kommenden Tagen noch ein paar Last-Minute-Einkäufe zu Weihnachten tätigen, oder aber später dein an Heiligabend erhaltenes Geld online in eine Wunschanschaffung investieren, hilft dir der VPN, faire Preise geboten zu bekommen. Denn so gruselig sich das auch anhört: Die Betreiber von Portalen können normalerweise sehen, von wo aus du einkaufst und die Algorithmen sind bereits derart konfiguriert, dass Menschen, die in gemeinhin als wohlhabend geltenden Gegenden wohnen, mehr für online bestellte Waren bezahlen als jene, die man in ärmeren Teilen des Landes verortet. Da du mit einem VPN von der geografischen Datenbildfläche verschwindest, umgehst du diese Gefahr und sparst dauerhaft bares Geld.

Streaming, wie du es willst

Ganz ähnliche Vorzüge genießt du beim Streaming. Immer wieder gibt es hochgelobte, angesagte Serien und Filme, die in anderen Ländern der große Hit sind, deren Streamingtermine hierzulande aber noch auf sich warten lassen. Mit NordVPN umgehst du auch bei diesem Thema, dass dein Standort unvorteilhaft erkannt wird. In Fachkreisen wird dieses Ausspähen deiner Verortung Geoblocking genannt. Mit einem VPN wirst du von keinem Content mehr abgeschnitten. Endlich kannst du streamen, was du willst, wann du willst und wie ein „Local“ auf die Inhalte auch aus dem Ausland zugreifen.

Der große Schutzschild

Und auch in Sachen Sicherheit hat NordVPN einiges zu bieten. Beim Surfen verbesserst du deinen Datenschutz exponentiell. Denn mit dem Virtuellen Privaten Netzwerk können weder dein Internetprovider noch WLAN-Betreiber deinen Datenverkehr auf dich zurückführen. Mit der CyberSec-Funktion schaffst du dir zudem ein weiteres nerviges Problem vom Hals: Lästige Werbung wird geblockt, du surfst also fortan ohne gefährliche Inhalte oder dass dir nach jedem Googeln Dutzende Werbebanner zu den gesuchten Themen um die Augen und Ohren gehauen werden. Wie NordVPN das macht? Der Anbieter verfügt über mehr als 5.500 Server in 60 Ländern und bietet dir – um nur drei weitere Fähigkeiten zu nennen – auch Funktionen wie den „Dark Web Monitor“, ein extra sicheres „DoubleVPN“ und den „Kill Switch“ an. Und natürlich kannst du NordVPN und all die dazugehörigen Funktionen sowohl auf iOS-Geräten wie dem iPhone als auch auf deinen Macs nutzen.

Seriöser Anbieter

Bei der Flut an Apps und Anbietern virtueller Dienste ist es schwer, den Überblick zu behalten, wer wirklich ein seriöses Geschäft betreibt und wer nicht. NordVPN kannst du getrost zu Ersteren zählen. Die App ist im App Store zugelassen und somit von Apple geprüft worden. Zudem erfüllt NordVPN die strikten, von PricewaterhouseCoopers Schweiz geprüften NoLog-Richtlinien. Im übrigen sprechen wir hier von einem Unternehmen, das nicht mal eben schnell auf der Bildfläche erschienen ist und ebenso schnell wieder verschwunden ist, sondern von einem gründlich gewachsenen Geschäft dreier Entwickler, die den soliden Dienst seit nunmehr knapp zehn Jahren betreiben.

Der Deal

Nur für kurze Zeit bietet dir NordVPN einen Zwei-Jahres-Paket für nur 69,99 Euro an, umgerechnet also für nur 2,92 Euro pro Monat. Das bedeutet, du sicherst dir einen Rabatt von 72%. Die Kampagne endet mit dem 31.12.2021, im Anschluss steigt der Preis wieder auf 75 Euro. Also schnell zuschlagen und über diesen Link buchen.