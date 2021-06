Neues Meross HomeKit-Baby-Nachtlicht und Einschlafhilfe: So sicherst du dir 20 Prozent Rabatt

Der Meross Store bei Amazon bekommt weiteren Zuwachs für alle Apple-Nutzer, die mit Sprachassistent Siri ihr Smart-Home steuern möchten. Ein smartes Einschlaflicht von Meross gibt es schon länger, doch jetzt startet die Nachttischlampe auch mit HomeKit-Unterstützung.

Über eine App lassen sich Zeitpläne und Timer für die Meross HomeKit-fähige Lampe programmieren, mit dem man sich zum Beispiel Wiegenlieder vorab auswählen kann und die Lampe automatisch starten oder stoppen kann. Auch die Helligkeit und Lichtfarbe lässt sich so vorauswählen. Das Ganze ist laut Meross übrigens nicht nur für die Jüngsten ein Hit – auch Erwachsene können von dem positiven Effekt der Einschlafhilfe profitieren. Das intelligente Einschlaflicht unterstützt nur 2,4GHz-Netzwerke und kann über die Meross App mit iPhone, iPad oder Android-Gerät verbunden werden. Neben Siri wird auch Alexa und der Google Assistant unterstützt.



Meross HomeKit-Nachtlicht: So sparst du fast zehn Euro

Mit dem Rabattgutschein sicherst du dir 20 Prozent Preisnachlass. Somit zahlst du nur 37 statt 46 Euro für die Lampe. Um die Aktion zu nutzen, musst du dich zunächst mit deinem Amazon-Konto einloggen und dann die Aktions-Seite besuchen. Dort muss der kleine Haken für den Coupon angeklickt werden, damit der Rabatt dann automatisch an der Kasse abgezogen wird.

Den Rabatt gibt es laut Amazon nur so lange der Vorrat reicht. Die Lampe ist derzeit für Prime-Kunden noch per Express lieferbar. Wer keine HomeKit-Unterstützung bevorzugt, kann auch die Meross-Lampe mit Alexa- und Google-Support auswählen. Diese kostet aktuell 37 Euro, wobei es einen aktivierbaren Rabatt in Höhe von 35 Prozent gibt, sodass du nur rund 25 Euro zahlen musst. Schnell sein lohnt sich!

