Foto der Waipu-Angebotswebseite (Bild: Alexander Trust)

Letzte Chance: 50% Rabatt auf waipu.tv perfect Internetfernsehen. Waipu.tv bietet Ihnen Internetfernsehen von heute, mit optionalen Aufnahmemöglichkeit, HD-Option, Nutzung mit gleich mehreren Endgeräten, auch gleichzeitig. sie bekommen derzeit die Chance, 6 Monate das Perfect-Paket auszuprobieren zum halben Preis.

Mit Pay-TV-Sendern

Darin enthalten sind aktuell sogar ohne Aufpreis einige PayTV-Sender wie Planet HD, RAN Fighting, Sport1+HD oder Sportdigital Fussball HD und Fix & Foxi oder GoldStar TV für Schlagerfans.(1)

Zum gleichen Preis wie TV Now von RTL, nur mit viel mehr Sendern

Besonders interessant ist das Angebot von Waipu.TV auch deshalb, da sehr viele Privatsender enthalten sind, und zwar diejenigen von ProSieben Sat1 als auch der RTL-Gruppe. Letzteres ist besonders interessant. Denn: Für 6 Monate zahlen Sie lediglich 4,99 Euro und erhalten Zugriff auf all diese Inhalte, also auch die Spiele der Fußballnationalmannschaft in der EM-Qualifikation. Würden Sie nur TV Now von RTL abonnieren, hätten Sie zum gleichen Preis die übrigen Sender gar nicht dabei. Also ein richtiges Schnäppchen, oder ein Bonus für TV-Now-Abonnenten, die einfach zu Waipu wechseln. Normalerweise kostet Waipu.tv Perfect jedoch 9,99 Euro im Monat.

Nur noch bis einschließlich 9. September bekommen Sie das Angebot.

Zum Angebot: Jetzt Waipu.tv mit 50% Rabatt sichern.

(1): Die Pay-TV-Option im Wert von 10 € pro Monat ist aktuell promotional und ohne weiteren Aufpreis im Perfect-Paket enthalten.

