KEF LSX: High-end-AirPlay-2-Lautsprecher jetzt besonders günstig. Sie legen Wert auf hohe Audio-Qualität? Sie wollen aber gleichzeitig auch von AirPlay 2 Gebrauch machen? Dann schauen Sie sich die KEF LSX an. Die Premium-WLAN-Lautsprecher können Sie wahlweise kabellos oder mit Kabel betreiben. Verkabelt können Sie Audiodaten mit bis zu 24 Bit bei 192 kHz wiedergeben, kabellos sind es immerhin 24 Bit mit 96 kHz. In Testberichten schneiden die KEF LSX sehr gut ab. Aktuell sind Sie bei Amazon günstiger zu haben. Sie zahlen momentan nur 848,89 Euro für das Paar in Weiß. Noch einmal 5 Euro günstiger bekommen Sie diese, wenn Sie sich für die Farbe Grün entscheiden. Der nächstbeste Vergleichspreis liegt bei 1.099 Euro. Bluetooth unterstützen die Multiroom-Lautsprecher übrigens außerdem, genauso wie Spotify oder Tidal.