Jetzt ein iPhone XR zum Knallerpreis von 59 Euro mit Vodafone-Vertrag kaufen. Sie bekommen bei Preisbörse aktuell ein Mobilfunk-Schnäppchen angeboten. Sie erhalten ein iPhone XR mit 64 GB Speicher für nur 59 Euro in den Farben Schwarz oder Weiß mit dem Vodafone Smart L Plus Rabatt. Der Vertrag umfasst eine Allnet- und SMS-Flat, 7 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 500 Mbit/s, EU-Roaming und Support für Wi-Fi-Calling. Zusätzlich erhalten Sie drei Monate Deezer, Spotify oder BILDplus gratis. Den Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro erhalten Sie via App zurückerstattet, dazu müssen Sie Ihren Vertrag per App aktivieren. Sie zahlen für den Tarif lediglich 36,99 Euro statt sonst 41,99 Euro.