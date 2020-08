Jetzt bis zu 50 Prozent Rabatt auf Amazon Echo-Lautsprecher sichern

Allerdings sollte man nicht allzu lange überlegen - einige der Rabatte laufen nur ganz kurze Zeit!

In der neuen Rabatt-Aktion starten unter anderem auch der Echo Dot mit Uhr und der Echo Plus. Beim Echo Plus kann man dabei jetzt nicht nur 50 Prozent sparen, sondern auch noch eine kostenlose Philips Hue LED-Lampe abstauben - egal ob mit oder ohne Smarthome-Lampe, den Echo Plus gibt e jetzt für nur 73,09 statt 146,20 Euro.

Echo-Lautsprecher und Bundles stark reduziert:

► Echo Dot mit Uhr (3. Generation) jetzt 43,85 statt 68,22 Euro

► Echo Dot (3. Generation) jetzt 38,98 statt 58,48 Euro

► Echo (3. Generation) jetzt 63,63 statt 97,47 Euro

► Echo Plus (2. Generation) jetzt 73,09 statt 146,20 Euro

► Echo Plus (2. Generation) mit Philips Hue LED-Lampe jetzt 73,09 statt 146,20 Euro

Zusätzlich kann man sich als Amazon Music Unlimited-Neukunde den kleinen Echo Dot für nur 9,99 Euro sichern. Dazu muss man nur für mindestens eine Monat das Amazon Music Unlimited-Abo abschließen (ab 7,99 Euro/Monat). Näheres zu der Aktion hatten wir bereits vor ein paar Tagen erläutert.