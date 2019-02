hardwrk Wireless Charging Case für Apple AirPods jetzt auch in Schwarz erhältlich. Sie möchten Ihre AirPods gerne kabellos aufladen? Dann bietet Ihnen der Anbieter hardwrk aus Hannover bereits jetzt ein Lösung an. Vor einiger Zeit wurde das Wireless Charging Case in Weiß veröffentlicht. Wenn Sie es gerne schwarz mögen, dann können Sie das Zubehör nun vergünstigt in dieser „Farbe“ kaufen. Derzeit kostet das Zubehör noch 19,90 Euro. Demnächst wird der Preis auf 24,90 Euro angehoben.