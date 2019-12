Finale: 7 Tage, 7 Kracher bei Saturn

Deals

Jeden Tag ein neues Schnäppchen bei Saturn. Weihnachtsgeschenke lohnt sich nun vermutlich nicht mehr zu kaufen. Doch vielleicht wollen sie sich ja selbst beschenken, oder brauchten sowieso etwas, was dann besonders günstig ist. Saturn jedenfalls macht‘s möglich und zieht zum Jahresausklang noch einmal die Spendierhosen an. Das Unternehmen veranstaltet eine Jahresend-Rallye. Ab sofort bis zum gibt es täglich wechselnde Angebote. Die Aktion ist bis zum 1. Januar 2020 um 15:59 Uhr gültig. Außerdem gibt es an Heiligabend um 16 Uhr auf der Webseite zusätzlich noch tolle Online-Angebote. Heute finden Sie zum Beispiel einen 4K Smart TV und mehr.