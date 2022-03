Exklusiv bei MacLife: Der VPN von Surfshark für nur 2 Euro pro Monat!

Zunächst solltet ihr die Kernfähigkeiten von Surfshark kennenlernen, die den Dienst so wertvoll machen: Das VPN von Surfshark bietet dir einen Rundum-Schutz deiner Online-Privatsphäre, ein Antivirus-Programm, dass deine Hardware schützt, es ermöglicht dir eine sichere Suche im Netz, so dass niemand deine Spuren verfolgen kann sowie einen umfassenden Informationsservice, der dich in Kenntnis setzt, sobald Gefahr droht – zum Beispiel bei Datenpannen. Konkret bedeutet das: Du kannst mit Surfshark VPN Inhaltsbeschränkungen umgehen und auch einer Zensur durch staatliche Sicherheitsbehörden vorbeugen. Tracking, ob von Hackern, Unternehmen oder Bots gehören damit ebenso der Vergangenheit an.

Hier geht’s zum exklusiven Surfshark-Deal bei MacLife!

Du wählst, was du brauchst

Mit Surfshark kannst du alle Parameter selber bestimmen. Du nutzt, was dir wichtig ist, in dem Umfang, der dir wichtig ist. Auf welchen Geräten du den VPN verwenden willst ist genauso deine Sache wie die Frage, welches Protokoll du bevorzugst (IKEv2 oder OpenVPN). Die Surfshark-Sicherheit hat übrigens eine Art doppelten Boden. Denn sollte deine VPN-Verbindung einmal aus einem Grund abfallen, wirst du zum Schutz mit dem sogenannten Kill Switch automatisch vom Internet getrennt, so dass du nie Gefahr läufst, dass doch mal Daten durchsickern oder du verfolgt werden kannst.

Eine 100% private Suchmaschine? Check!

Bist du genervt davon, dass deine Online-Suchen immer wieder unerwünschte Nebeneffekte haben. Dass du dich fühlst, als würde dir jemand dabei über die Schulter schauen und dir im Anschluss unerwünschte Links und Werbung schicken? Dann bist du nicht allein. Die schlicht Search genannte Surfshark-Funktion einer leistungsfähigen, aber schlanken Suche, ermöglicht dir vollkommen private Abfragen im Internet, ohne dass du im Nachhinein Ads oder Logs oder Tracker ertragen musst und die Folgen über Tage und Wochen spürbar sind. Schnell und passgenau erhältst du bei Search die richtigen Ergebnisse ohne personalisierte Anzeigen als Begleiterscheinung. Digitale Spuren hinterlässt du mit Surfshark ebenso wenig.

Surfshark denkt für dich mit!

Surfshark hat für dich zudem immer beide Augen offen. Mit Alert ist ein besonders nützliches und intelligentes Werkzeug im Angebot des Unternehmens enthalten. Datenpannen werden hier rasch identifiziert und du darüber informiert, wenn deine personenbezogenen Daten in Lecks involviert sind. Dies lässt dich gravierende Schäden frühzeitig verhindern. Sollte zum Beispiel deine E-Mail-Adresse in einer gehackten Datenbank auftauchen, ist sofort eine entsprechende Warnung an dich unterwegs. Dazu bekommst du eine persönliche Identifikationsnummer, über deren Sicherheitsstatus du fortwährend auf dem Laufenden bleiben kannst. Auch deine Kreditkarten sind mit Alert gesichert, eine Online-Offenlegung wird sofort angezeigt.

Magisch: Surfshark verbessert sich monatlich!

Eines der Gütesiegel von Surfshark und ein Zeichen, dass wir es hier mit seriösen, vorwärts denkenden Menschen zu tun haben, ist die Tatsache, dass das Produkt ständig erweitert, erneuert und verbessert wird. Zuletzt wurden Cookie Pop-Up-Blocker eingeführt, welche die andauernden und lästigen Pop-Ups unterbinden, zum Beispiel jene, mit denen du Cookies akzeptieren musst. Gleichzeitig warnt dich Surfshark, wenn du deine Daten auf Seiten eingibst, die in der Vergangenheit schon mal Sicherheitsprobleme hatten. Mit der jüngst eingeführten Funktion Incogni kontaktiert Surfshark für dich außerdem Inhaber deiner Daten und fordert sie – wenn von dir gewünscht – auf, diese zu löschen. Und nicht zuletzt hat Surfshark erst vor wenigen Monaten seinen Service auf deutlich schnellere Server verlagert. Weltweit kommen nun statt wie bisher 1Gbps 10Gbps-Server zum Einsatz. Das bedeutet schlicht und ergreifend, dass jeder einzelne Datentransfer deutlich flotter vollzogen wird und sich auf den Servern weniger Daten zu einer Zeit befinden.

Das Angebot

Wenn dir ein abschließendes Argument noch fehlt, sollte Surfshark spätestens bei dem folgenden exklusiven Mac Life-Angebot für dich attraktiv werden: Über den untenstehenden Link erhältst du nicht nur unglaubliche 82% Rabatt auf ein 24-Monate-Abo, Surfshark packt auch noch zwei Monate gratis obendrauf. Das Abo kostet somit effektiv lediglich 2 Euro pro Monat! In den Genuss dieses Sonderpreises kommst du nur über den Link auf dieser Seite! Also klick hier, um das Angebot aufzurufen und das Abo zu bestellen!