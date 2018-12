Videoschnitt am Mac (Bild: Apple)

Evergreen: Apples Pro-Apps für Studenten & Lehrer im Paket super günstig. Sie kennen Apples Videoschnitt-Software Final Cut Pro X und wissen, dass Sie nicht ganz billig ist. Sie kennen auch Apples Musikschnitt-Studio-Software Logic Pro X – und auch die kostet Geld. Dazu gibt es noch Add-ons für Animationen und Effekte namens Compressor, Motion und MainStage. Allesamt kosten sie etwa 700 Euro, wenn Sie sie normalerweise kaufen würden. Das Pro-Paket mit Education-Rabatt aber nur 229,99 Euro.

Wir sind aktuell selbst nochmal an das Angebot erinnert worden und fanden es aber ganz sinnvoll, zu erwähnen. Sie bekommen nach dem Kauf und der Verifizierung die Codes zum Einlösen per E-Mail zugesandt. Sie könnten also auch eine befreundete Person bitten, die beispielsweise ein Fernstudium absolviert oder an einer Hochschule eingeschrieben ist, die Software zu kaufen.

Zum Angebot: Pro-Apps von Apple im Paket günstiger.

