BOSE Soundlink Revolve Plus als Osterangebot shoppen. Saturn hat für den heutigen Montag ein Osterschnäppchen in den Korb gelegt. Sie bekommen den hochwertigen Bluetooth-Lautsprecher mit sehr gutem Klang stark reduziert zum Preis von 222 Euro inklusive Versandkosten. Das Gerät bietet einen praktischen Tragegriff und lässt sich laut Hersteller bis zu 16 Stunden mit einer Akkuladung betreiben. AirPlay unterstützt das Gerät als reiner BT-Speaker nicht. Sie können aber auch Siri Fragen stellen mit der Bluetooth-Verbindung und dank Freisprechfunktion Anrufe annehmen. Saturn bietet das Gerät in den Farben Schwarz oder Grau an.