Black Friday 2018: Das sind die besten Deals für iPhone-, iPad- und Mac-Anwender. Heute ist der schwarze Freitag und Sie sind vielleicht auf der Suche nach Schnäppchen. Für nächstes Jahr sollten Sie sich vornehmen, schon am Montag vor dem Black Friday mit der Suche nach Sonderangeboten zu beginnen. Denn mehr und mehr Händler weiten den Angebotszeitraum aus. So oder so wollen wir Ihnen als Mac-Life-Leser und als Fan von Apple-Produkten die möglichst besten Angebote vorstellen. Doch auch, um dem „Life“ in unserem Namen gerecht zu werden, wollen wir Ihnen auch Sparpotenzial nennen, das „über den Tellerrand“ hinausgeht.