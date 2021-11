Amazon startet erste frühe Black Friday-Angebote

Habt ihr euch schon eure Kreditkarte für den diesjährigen Black Friday zurechtgelegt? Dann schaut schon einmal bei Amazon vorbei. Der Online-Riese hat die ersten tollen Angebote rausgehauen und läutet damit nun den Countdown bis zum eigentlichen Black Friday Sale ein. Der findet in diesem Jahr am 26. November statt.

Bei Amazon lässt sich ab sofort bis zum 18. November 2021 bei den „frühen Black Friday Angeboten“ sparen. Jetzt gibt es bei vielen Händler aber schon die ersten Schnäppchen zu machen. Ein paar Highlights haben wir dir daher schon einmal herausgesucht. Schaut dir aber in Ruhe einmal an, was Amazon bereits reduziert hat. Vielleicht wirst du ja fündig und das eine oder andere Produkt von deiner Wunschliste ist nun auch günstig zu haben.



Bei einigen Angeboten musst du ganz genau schauen und den Haken bei den Coupons setzten. Zudem sind auch nicht alle Rabatt-Aktionen für jeden verfügbar. Einige Deals starten früher für Prime-Kunden.

Highlights für den Black Friday Countdown

► Überblick Aktionsseite Amazon