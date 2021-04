8 Euro-Amazon-Aktionsgutschein: so prüfst du deine Berechtigung

Die Teilnahmeberechtigung für diese Aktion sind lang und umfangreich, wir haben aber erst einmal nur das Wichtigste für dich zusammengefasst. Schau dir am besten die Bedingungen in Gänze bei Amazon direkt an!

Am schnellsten kannst du direkt vom iPhone aus prüfen, ob du einen 8-Euro-Gutschein in dieser Aktion erhalten kannst. Dazu gehst du auf die Sonderseite von Amazon und meldest dich an. Wichtig: Nur Prime-Mitglieder (und bei Familien-Accounts der Haupt-Account) können mitmachen. Zudem musst du erstmals mindestens ein Foto über die Amazon Photos-App hochladen. Auf der Sonderseite siehst du dann, ob dein Account teilnahmeberechtigt ist oder nicht. Das sieht dann so aus:











Wenn du alle Bedingungen erfüllst - also Prime-Mitglied bist und die Amazon Photos-App bisher nicht aktiv nutzt, kann es weitergehen.

Das musst du tun, um den Amazon-Aktionsgutschein zu erhalten:

Installiere die Amazon Photos-App Lade ein erstes Bild hoch Das war es!

Hat alles geklappt bekommst du innerhalb von sieben Tagen eine E-Mail als Bestätigung, dass der Gutschein deinem Kundenkonto gutgeschrieben wurde. Außerdem kannst du unbegrenzten Fotospeicherplatz als Prime-Mitglied nutzen und diesen auch mit Familienmitgliedern teilen. Da Google seinen unbegrenzten Speicher nicht mehr kostenlos anbietet, ist das eine gute Alternative. Prime lässt dich Bilder in voller Auflösung hochladen, das solltest du dir nicht entgehen lassen.

Das ist noch wichtig für die Aktion: Um den Gutschein einzulösen, liegt der Mindestbestellwert bei 25 Euro. Versandkosten und sonstige Gebühren wie Geschenkoptionen werden nicht auf den Mindestbestellwert angerechnet. Der Aktionscode wird dann automatisch von deinem nächsten Kauf abgezogen - gültig ist dein Guthaben aber nur bis zum 15. Mai 2021.

Das Angebot gilt bis 30. April 2021 beziehungsweise nur solange der Vorrat reicht!

