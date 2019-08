25.08.2019 - 07:31 Uhr Geschrieben von Stefan Molz



25.08.2019 - 07:31 Uhr Geschrieben von Stefan Molz

Leichtes Hardware-Gepäck lässt sich in der Sutter Tech Sling sicher und komfortabel transportieren. (Bild: Waterfield Design)

In den USA gilt die Taschenmanufaktur Waterfield Design als Geheimtipp, hierzulande sind die Taschen „Made in San Francisco“ noch nahezu unbekannt. Redakteuer Stefan Molz hat die Schultertasche Sutter Tech Sling ausprobiert und verrät Ihnen im Test, wie komfortabel das Produkt eigentlich ist.

Waterfield Design bezeichnet sich selbst als eines der bestgehüteten Geheimnisse San Franciscos. 1998 gegründet, fand man bereits mit dem Erstlingswerk namens Cargo Bag in die Herzen der „Techies“ – die Kombination aus Messenger-Bag und Aktentasche war unter Fans von Technik und Design heiß begehrt. Kein Wunder also, dass die Manufaktur unter Apple-Anwendern schon früh ein Tipp war. Genau dieses Klientel wurde fortan mit maßgeschneiderten Hüllen, unter anderem für das altehrwürdige PowerBook, versorgt.

Mit dem Sutter Tech Sling stellte Waterfield Design bereits im vergangenen Herbst eine ebenso robuste wie auch praktische Lösung zum Transport des neuen iPad Pro vor. Sie ist in zwei Farbvarianten (Schwarz, Braun, beide mit Echtleder-Teilen) sowie zwei Größen mit wahlweise 4,5 oder 6,5 Liter Volumen erhältlich.

Der etwas andere „Rucksack“

Eine Slingtasche trägt sich ähnlich wie ein Rucksack, setzt aber auf nur einen Trageriemen, der über eine Schulter quer über den Rücken verläuft – das klingt und ist lässig. Über ein Herunterrutschen vom Rücken muss man sich ob des querverlaufenden Gurts keine Sorgen machen, eine abnehmbare Polsterung beugt Druckstellen vor, die Gurtlänge ist über eine hochwertige Schnalle verstellbar und zwei Ösen ermöglichen es, den Gurt sowohl nach links als auch nach rechts zu führen. Das Tragegefühl dabei ist hervorragend – und das aus gleich mehreren Gründen: Die Rückseite des Sutter Tech Sling ist im genau richtigen Maße und sogar bis in den Nacken hinein gepolstert, die Tasche liegt gut am Rücken an und Mesh-Gewebe verhindert übermäßiges Schwitzen.

Doch was genau passt hinein? In der Standardgröße lässt sich das 11-Zoll-iPad-Pro samt Smart Keyboard Folio verstauen, die größere Variante fasst ein iPad-Pro-12,9-Zoll mit Tastaturhülle oder wahlweise ein 13-Zoll-MacBook – jeweils samt Extras.

Sutter Tech Sling (Bild: Waterfield Design)

Aufgeteilt ist die Sutter Tech Sling in zwei Abteile, beide durch jeweils zwei Reißverschlüsse der Marke YKK regensicher geschlossen. In das nicht weiter unterteilte Fach hinter dem großen Stück Leder lässt sich wahlweise von links oder rechts hineingreifen. Dort finden Tickets und andere Kleinigkeiten wie ein iPhone schnell zugänglich ihren Platz.

Das Hauptfach hingegen unterteilt sich mehrfach: Ein Netzteil, eine Trinkflasche und ein T-Shirt finden in der Mitte Platz, drei abgesteppte Taschen für Stifte nehmen den Apple Pencil und Kugelschreiber auf – dazwischen lassen sich diverse Kleinteile oder das Portemonnaie in eine separate Tasche stecken. Ein Satz Schlüssel lässt sich darüber hinaus an einem mit einem Band gesicherten Miniaturkarabiner befestigen.

Bleibt das Tablet- beziehungsweise Laptop-Fach. Das gepolsterte Compartment ist auf einer Seite mit einem Mikrofaser-ähnlichen Stoff ausgekleidet, den Bildschirm des teuren Tablets weiß man so auch ohne separate Schutzhülle gut geschützt. Für das Innenleben wurde ein strapazierfähiger Stoff mit Wabenstruktur gewählt. Dessen Farbe, irgendwo zwischen Ocker und Gold, ist schlau ausgesucht, die Schutzkappe eines Apple Pencil oder ähnlicher Kleinkram zeichnen sich vor diesem Hintergrund gut ab.

Günstig ist die Sutter Tech Sling, wie so viele andere Geheimtipps auch, leider nicht. Dafür aber erhält man auch eine wirklich praktische Tasche, die hierzulande nahezu als Unikat durchgehen dürfte.

Anzeige