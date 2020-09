USB-C ist angetreten, um der verwirrenden Vielfalt unterschiedlicher Stecker und Buchsen ein Ende zu bereiten. Egal ob Netzteil, Drucker, Festplatte, Monitor, Webcam, Kartenleser oder sonstige Peripherie: Sie alle sollten an der gleichen Buchse Anschluss finden.

So zumindest die Theorie. Doch auch Jahre nach dem ersten ausschließlich mit USB-C-Buchsen bewehrten MacBook kommt man um diverse Adapter nur selten herum. So mag man sich von manch älterem Gerät oft nicht trennen, hat es andererseits aber auch noch oft genug mit neuen Produkten zu tun, die mit veralteten Anschlüssen daherkommen. Hinzu kommt: Wer sein MacBook an fest installierten Arbeitsplätzen – egal, ob im Büro oder im Homeoffice – nutzt, möchte nicht jedes Mal sämtliche Kabelverbindungen einzeln herstellen und darüber hinaus zusätzlich an das Netzteil denken müssen.

All diese Probleme löst ein Thunderbolt-3-Dock auf elegante Art und Weise. An e...