26.05.2019 - 18:58 Uhr Geschrieben von Stefan Molz

VR-Brille Oculus Quest im Test: Die Keynote der WWDC 2017 gab den Startschuss: Auch die virtuelle Realität wollte Apple fortan erobern. Passiert ist seitdem so gut wie nichts. Anders bei der Facebook-Tochter Oculus, die mit einem neuen Headset zeigt, wie einfach VR inzwischen sein kann.

VR-Brillen hatten bislang mit drei großen Problemen zu kämpfen und galten ob dieser vor allem als Spielzeug für Nerds. Mit Preisen jenseits der 500 Euro waren sie zunächst einmal zu teuer. Außerdem waren Vive und Co. ob vieler Kabel und diverser Peripherie kompliziert zu handhaben. Schlussendlich war man darüber hinaus auf einen potenten (und abermals teuren) Computer angewiesen, der die virtuellen Welten überhaupt erst generiert – als Mac-Anwender blieb man jenseits grundlegender Hardware-Unterstützung ohnehin außen vor, nennenswerte VR-Titel für den Normalanwender sind für macOS nie erschienen. Die Oculus Quest (offizielle Website) löst all diese Probleme auf einen Schlag und macht virtuelle Realitäten für all diejenigen interessant, denen VR bislang zu teuer, zu kompliziert und zu PC-lastig war.

Oculus beweist: Weniger ist mehr

Dass die Oculus Quest entscheidende Dinge anders macht als andere VR-Brillen, wird bereits mit dem ersten Blick in deren Verpackung klar. Kaum größer als ein Schuhkarton, enthält sie ausnahmslos all das, was man für ein vollständiges VR-Erlebnis benötigt – lediglich zur Ersteinrichtung muss noch zu einem Smartphone gegriffen werden.

Keine unzähligen Kabel, keine das Wohnzimmer verschandelnde Tracking-Hardware, kein Gedränge an der Steckdosenleiste: Wer einmal eine HTC Vive oder auch eine PlayStation VR ausgepackt hat, weiß um den Terror, den die schiere Anzahl an zu deren Betrieb zwingend notwendiger Peripherie mit sich bringt. Anders bei der Oculus Quest. Im Karton befindet sich lediglich die VR-Brille mit einem optionalen Abstandhalter für Brillenträger, ein extralanges USB-C-Kabel samt 15-Watt-Wandladegerät sowie zwei sogenannte Touch-Controller inklusive Batterien. Mehr wird schlicht nicht benötigt, denn die Oculus Quest arbeitet mitnichten Controllern vollkommen autark von zusätzlicher Tracking-Hardware und PCs.

Die Verpackung gibt sich aufgeräumt, im Gegensatz zu anderen VR-Brillen fehlt es an Kabeln und anderem Klimbim – das ist ein dicker Pluspunkt, denn bislang fühlte man sich unter der VR-Brille wie angeleint. (Bild: Stefan Molz)

Der Lieferumfang ist im besten Sinne überschaubar – mehr braucht es schlicht nicht für VR mit der Oculus Quest. (Bild: Oculus-Website, Screenshot)

Schnellstart: T minus 5 Minuten

Die Inbetriebnahme geht über die Oculus-App auf Smartphone oder Tablet (Android-Gerät oder iPhone/iPad) schnell von der Hand, die Anwendung führt gut erklärt durch die Einrichtung. Ein eventuell benötigtes Firmware-Update außen vor gelassen, ist man in weniger als 5 Minuten bereit für den Aufbruch in neue Welten. Das iPhone oder Android-Smartphone dient fortan rein optional als „Zweitbildschirm“, auf dem sich das Live-Bild der Quest übertragen lässt – so wird es Außenstehenden nicht langweilig. Leider ist das Live-Bild, auch eine Übertragung etwa auf Facebook ist möglich, recht grob aufgelöst, leicht zeitversetzt und ohne Ton. Letzteren hören Zuschauer nur dann, wenn man auf ein aktuelles Chromecast-Gerät streamt - an der mäßigen Bildqualität des Streams ändert aber auch dies nichts. Vermutlich deshalb benennt Oculus das als „Casting“ betitelte Feature als noch im Betatest befindlich, zumal es auch nicht von jeder VR-Anwendung unterstützt wird.

Auf die Gefahr hier, dass wir uns wiederholen: das Oculus-Headset vereint alle benötigten Komponenten in nur einem Gerät. Deshalb ist es auch etwas schwerer und etwas kopflastiger als andere Headsets. Dennoch sitzt die rund 600 Gramm schwere VR-Brille sowohl auf kleinen als auch großen Köpfen recht komfortabel. Über drei Laschen mit Klettverschlüssen lässt sich die Quest an den eigenen Kopf anpassen, ein Schieber ermöglicht das Justieren des persönlichen Augenabstands. Kopfhörer muss man nicht aufsetzen: Längsseitig befindet sich zwar ein Miniklinkenanschluss für Ohrstöpsel, doch die Quest verfügt über integrierte Lautsprecher. Diese zaubern nicht nur eine Art Raumklang aus dem scheinbaren Nichts, sondern entkoppeln auch weniger unangenehm von der wahren Realität als man von der Nutzung anderer VR-Brillen mit integrierten Kopfhörern gewohnt ist.

Ganz ohne teuren PC, ganz ohne lästige Kabel: Zum Abtauchen in die VR benötigt man nicht mehr als die Oculus Quest und die beiden Controller. (Bild: Oculus)

Und los geht's…

Nach dem Einschalten steckt man mit einem kameragestützten Blick in die reale Welt mit den Controllern den zur Verfügung stehenden Spielbereich ab. Diese Funktion nennt sich „Guardian“. Verlässt man den als sicher festgelegten Bereich, blendet die Brille dank integrierter Kamera das Live-Bild der Umgebung ein - Unfälle sind somit praktisch ausgeschlossen. Über das Menü der Oculus Quest kann dann auch schon sofort losgespielt werden. Einige Spiele, etwa das herausragende Beat Saber, sind als kostenlose Demo-Version bereits vorinstalliert – und machen schnell Lust auf mehr…

Oculus Store und die Qual der Wahl

Vorab: Viele der Virtual-Reality-Spiele machen großen Spaß – und das den wenig beeindrucken technischen Eckdaten zum Trotz. Zwar sind Bildschirm und Trackingtechnik der Oculus Quest auf dem neusten Stand, in Bezug auf Prozessor- und Grafikleistung steckt in ihr allerdings Smartphonetechnik des Jahres 2017. Aber keine Angst, das klingt dramatischer als es in der Praxis tatsächlich ist: Letztlich entscheidet die Qualität der Software über den Erfolg der Hardware – und die ist nahezu durchweg gut. Aus den zum Verkaufsstart am 21. Mai verfügbaren mehr als 50 Titeln konnten wir eine Menge ausprobieren. Der Fokus lag dabei angebotsseitig ganz klar auf Spielen, Anwendungssoftware hingegen findet sich kaum in den virtuellen Regalreihen des Oculus Stores – und wenn, ist selbst diese eher verspielt, so wie etwa Googles VR-Malprogramm Tilt Brush.

Die beiden Touch-Controller liegen gut in der Hand, Bewegungen werden akkurat in der virtuellen Realität umgesetzt. (Bild: Oculus)

Es sind vor allem kompetente Umsetzungen bereits von anderen Plattformen bekannter VR-Titel, die begeistern. Dem Kenner offenbaren diese aber eben auch eine der wenigen Schwächen der Oculus Quest: Spielt man den gleichen Titel auf Playstation VR oder einer Vive, sind die Spielewelten der geringeren Rechenleistung geschuldet mitunter weniger detailliert, es fehlen beispielsweise Schatten und Effekte. Das aber tut dem Gameplay und Spielspaß wirklich keinen Abbruch, zumal die Darstellung an sich scharf und über jeden Zweifel erhaben erfolgt. Die rein displayseitige Darstellungsqualität sticht dabei auch PSVR und die erste Vive-Generation aus. Auch über die Netflix- oder die YouTube-App wiedergegebene Videoinhalte beeindrucken, werden diese doch auf Wunsch gar in der Größe einer Kinoleinwand dargestellt - HD- oder gar 4K-verwöhnten Augen fehlt es aber natürlich an Details.

Kompatibel zu Filmgenuss ist auch der in die Oculus Quest integrierte Akku. Je nach Anwendung lassen sich diesem zwischen zwei und etwas mehr als drei Stunden an Laufzeit entlocken. Geladen wird der Akku über die in die Brille integrierte USB-C-Buchse und den mitgelieferten Wandlader, wobei ein vollständig entleerter Akku in rund zwei Stunden wieder zu 100 Prozent befüllt ist. Wer mag, kann übrigens auch das USB-C-Ladegerät und Kabel seines iPad Pro oder MacBook nutzen.

Oculus Quest zeigt die Zukunft der VR

In der Handhabung nicht komplizierter als eine Spielekonsole, nicht günstig aber den Preis wert, mit kabelloser Freiheit und, das Wichtigste, guter (Spiele)- Software: Wir können unsere Begeisterung für die Oculus Quest kaum verbergen und fühlen uns ein wenig an die Nintendo Wii erinnert, die Spiele als Freizeitbeschäftigung einem größeren Publikum zugänglich machte. Gleiches könnte die Oculus Quest in Bezug auf das Erfahren der virtuellen Realität leisten: sie macht das einstmals als Nerd-Spielzeug belächelte Stück Hightech kompatibel zum Wohnzimmer all derer, die sich auch nur ansatzweise für VR interessieren. Die einzige Variable ist dabei die Frage nach dem Software-Nachschub jenseits des starken Angebots zum Verkaufsstart, den irgendwann werden auch die schönsten Klassiker langweilig. Unser Fazit: Trotz einiger Ecken und Kanten, noch nie war die Virtual Reality so leicht und bequem zu entdecken wie mit der Oculus Quest.

Diese Oculus-Quest-Spiele sollten Sie unbedingt anspielen:

Beat Saber

(Bild: Screenshot)

Beat Saber überträgt das Spielprinzip hinter dem Musikspielklassiker Guitar Hero in die virtuelle Realität: Mit zwei Lichtschwertern bewaffnet, zerteilt man im Takt der Musik auf einen zuschwebende Blöcke. Man mag es kaum glauben, aber auf höheren Schwierigkeitsgraden ist das ähnlich schweißtreibend wie ein Workout…

Preis: 30 Euro, Demo vorinstalliert

Web: www.beatsaber.com [Link in den Oculus Store]

Moss

(Bild: Screenshot)

Die Heldin? Eine unscheinbare, kleine Maus namens Quill. Deren Herz und Abenteuerlust jedoch sind groß. Dem Spieler als „Leser“ dieses interaktiven Märchens kommt in Moss eine Doppelrolle zu: Er steuert nicht nur Quill, sondern manipuliert Levelstrukturen durch ein Hineingreifen in die Spielwelt - bislang einzigartig!

Preis: 30 Euro

Web: www.polyarcgames.com [Link in den Oculus Store]

Superhot VR

(Bild: Screenshot)

Dieser VR-Klassiker ist das spielgewordene Gegenstück zur Bullettime des Kultfilms „Die Matrix“ und präsentiert Shooter mal ganz anders: Superhot VR spielt sich nämlich über weite Strecken in Zeitlupe. Jeder Schritt und jeder Schuss will gut überlegt sein, Fehler sind tödlich. Ein Shooter für Strategen, nicht für Rambos.

Preis: 25 Euro

Web: www.superhotgame.com [Link in den Oculus Store]

Robo Recall: Unplugged

(Bild: Screenshot)

Im Kern erinnert Robo Recall an eine virtuelle Schießbude vom Schlage eines „Moorhuhn“. Als Kampf gegen eine Heerschar durchgeknallter Roboter im dreidimensionalen Raum inszeniert, ist Robo Recall aber natürlich nicht nur deutlich cooler, sondern auch unterhaltsamer und durch den geforderten Körpereinsatz auch deutlich fordernder.

Preis: 30 Euro

Web: www.epicgames.com/roborecall [Link in den Oculus Store]

