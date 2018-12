01.12.2018 - 20:13 Uhr Geschrieben von Mac Life



Fostex TH-610 (Bild: Fostex)

Musik-Player, eGPU, Kopfhörer und mehr im Kurztest. Wir präsentieren Ihnen unter anderem das Core X eGPU-Gehäuse und den Tabstrap iPad-Halter. Daneben erfahren Sie aber auch mehr über einen in der Höhe veränderbaren Schreibtisch und kabellose Kopfhörer von Shure, sowie den Fostex TH-610. Auch lassen wir Sie wissen, wie wir den Musik-Player Prizm finden.

Prizm

Es gibt tausende Webradios – wie soll man da das richtige finden? Das „Music Brain“ Prizm will Ihnen die Qual der Wahl abnehmen.

Prizm (Bild: Ubithings)

Macht sich gut auf dem Schreibtisch und im Wohnzimmer, die kleine Technik-Pyramide: Als „Music Brain“ von seinem Hersteller beworben, lernt Prizm aus den Hörgewohnheiten seines Besitzers, um ihm stets die zu seinem Musikgeschmack passende Webradiostation oder – aus einem eigenem Streamingabo – Songauswahl herauszusuchen. Reines Hexenwerk? Nicht ganz, schließlich offenbaren Sie bei der Grundinstallation mit der verknüpften iPhone-App zunächst einmal die von Ihnen favorisierten Genres. Prizm schlägt Ihnen aus dieser Auswahl alsbald den ersten Sender vor, den Sie kurzerhand „liken“ oder verwerfen – Prinzip Tinder eben. Auf Basis dieser Erfahrung baut Prizm seine Datenbank auf und generiert daraus präzisierte Hörangebote. Noch mehr Spaß macht dieses „Füttern“ mit Kollegen oder innerhalb der Familie – denn Prizm verbindet sich mit beliebig vielen Teilnehmern und erstellt so etwa den individuellen „Bürosound“.

Das Gerät verfügt über keine eigene Klangausgabe, sondern verbindet sich per Klinkenstecker, optischem Ausgang (!) oder per Bluetooth mit Ihrem favorisierten Lautsprechersystem. tr

Wertung zum Prizm Hersteller: Ubithings

Preis: 150 Euro

Web: meetprizm.com

Pro: leichte Installation, hohe Konnektivität, funktioniert auch ohne Smartphone

Contra: keine iPad-App, keine Nutzung von Apple Music oder Spotify

Note: 2,0

Fazit: Ergänzt Ihre Lautsprecher um eine Artifizielle Intelligenz.

Core X

Core X (Bild: Razer)

eGPU-Gehäuse: Mit dem eGPU-Gehäuse Core X lässt sich am aktuellen MacBook Pro mit Thunderbolt 3 eine PCI-Express-Grafikkarte verwenden – ein willkommenes Leistungsplus für Gamer oder beim Videoschnitt. Core X dient dabei als Adapter und Stromversorgung. Mit dem integrierten 650-Watt-Netzteil hält man Reserven für leistungshungrige High-End-GPUs bereit, dem MacBook Pro dient der Core X via USB-C zugleich als Netzteil. Im Vergleich zu Mitbewerber-Produkten hat man bei Razor in Bezug auf Preis und Leistung die Nase vorn. sm

Wertung zur Core X Hersteller: Razer

Preis: 300 Euro

Web: www.razer.com

Pro: Plug-and-Play, lädt Notebooks via USB-C, leistungsstarkes Netzteil

Contra: keine zusätzlichen Schnittstellen

Note: 1,2

Fazit: Mit entsprechender Grafikkarte ein sattes Leistungsplus.

Fostex TH-610

Fostex TH-610 (Bild: Fostex)

Over-Ear: Zurücklehnen auf dem Sofa und bester Musikgenuss: Die Ohrpolster aus Proteinleder ergänzen das edle Schwarznussholz des Gehäuses des TH-610 perfekt und machen auch lange Hörabende zu einem Genuss – und das, obwohl der 610er mit seinen 375 Gramm nicht unbedingt zu den Leichtgewichten zählt. Das Kabel ist abnehmbar und glänzt durch vergoldete Stecker mit Rhodium-überzogenen Anschlüssen. Klanglich hat Fostex seinen Over-Ear angenehm neutral gehalten und seine Aufmerksamkeit vor allem auf die aufregende Räumlichkeit gelegt. tr

Wertung zum TH-610 Hersteller: Fostex

Preis: 655 Euro

Web: megaaudio.de

Pro: hochwertige Verarbeitung, hervorragender Klang

Contra: kein Leichtgewicht

Note: 1,1

Fazit: Eine hervorragende Wahl für Klassik, Jazz und Akustik.

Standsome Slim & Double

Stehen am Arbeitsplatz ist gesund. Und mit den Schreibtischaufsätzen von Standsome nicht mal teuer.

Da wundert sich der Ikea-geplagte Regalbeauftragte des Hauses: Die komplett aus Holz gefertigten Schreibtischaufsätze von Standsome lassen den Inbusschlüssel in der Schraubendose und sich selbst komplett ohne Werkzeuge zusammenstecken. Wer weiß, was er tut, ist mit dem Aufbau in unter einer Minute fertig.Die Belohnung ist die ein Aufsatz, der jeden Schreibtisch in einen Arbeitsplatz zum Stehen mit Platz für eine (Slim) beziehungsweise zwei (Double) Ebenen zum Abstellen des MacBook verwandelt – im Fall des Double zudem für Tastatur und Maus. Möchten Sie die Höhe der Ablage(n) variieren, reicht ein Umstecken – leichter geht’s eigentlich nicht. Alle Teile sind äußerst stabil aus lackiertem Verbundplatten gefertigt, durch die Verwendung von Pappelholz bleibt der Aufsatz zudem angenehm leicht, damit Sie ihn jederzeit wegstellen oder herumtragen können.

Auch sonst sind die Standsome-Möbel in jeder Hinsicht zeitgemäß: Die Schreibtischaufsätze sind in Deutschland gestaltet und gefertigt, in jedem Kauf ist außerdem eine Spende zur Wiederaufforstung des Regenwaldes enthalten. tr

Wertung zum Standsome Slim & Double Hersteller: Standsome

Preis: ab 175 Euro

Web: standsome.com

Pro: schnelle Montage, hohe Stabilität, leicht zu variieren

Contra: etwas sperrig zu transportieren

Note: 1,3

Fazit: Überzeugendes Gesamtkonzept für bessere Arbeitsgesundheit.

Tabstrap

Tabstrap (Bild: Pack & Smooch)

iPad-Halter: „Pack & Smooch“ steht für in Deutschland von Hand gefertigtes Apple-Zubehör. Die liebsten Werkstoffe der Hamburger sind Merinowolle und Leder. Beide kommen auch im Tabstrap zum Einsatz. Der im „Öko-Schick“ daherkommende iPad-Halter ist durchdacht: Er dient nicht nur als Handschlaufe, sondern lässt das iPad auch am Arm tragen und bietet Platz für einen Apple Pencil. Dank wiederverwendbarer Vakuumhaftfolie lässt sich der Halter sicher an allen 9,7- und 12,9-Zoll-iPads befestigen und auch wieder rückstandsfrei ablösen. sm

Wertung zum Tabstrap Hersteller: Pack & Smooch

Preis: 90 Euro

Web: pack-smooch.com

Pro: multifunktionaler Halter, hochwertige Materialien

Contra: Haftfolie verdreckt schnell

Note: 1,9

Fazit: Durchdachte iPad-Halterung, die größtenteils aus Naturmaterialien gefertigt wurde.

SE215 Wireless

SE215 Wireless (Bild: Shure)

In-Ear: Es gibt noch Überraschungen: Das Bluetooth-Modul des SE215 Wireless sitzt nicht wie gewohnt in einem der Ohrhörer, sondern im abnehmbaren und damit ersetzbaren Kabel, das sein Träger hinter dem Ohr entlangführt. Das sorgt für einen sicheren Halt auch bei schnellen Bewegungen. Sowieso weiß die Verarbeitung zu gefallen. Beim Einsatz im Verkehr ist allerdings die hohe Abschirmung zu beachten. Vom Klang her scheint der SE215 seine Wurzeln auf der Bühne zu haben: Er besticht durch einen klaren, sehr transparenten Sound. mt

Wertung zu den SE215 Wireless Hersteller: Shure

Preis: 140 Euro

Web: www.shure.de

Pro: abnehmbares Kabel, sicherer Halt, guter Klang

Contra: etwas umständliche Befestigung

Note: 1,2

Fazit: Ein In-Ear für den Profi/Semi-Pro, der keinen „Schönfärber“ will.

