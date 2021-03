Festplatten haben im Kern nur noch als billige Datenhalden eine Daseinsberechtigung – Festspeicher in Form von SSDs hat im Vergleich viele Vorteile. Stoßunempfindlichkeit ist einer, Langlebigkeit ein anderer – und die Geschwindigkeit sowohl bei Zugriffszeiten als auch Übertragungsraten kommt hinzu.

Wer bereit ist, in eines der schnelleren Modelle zu investieren, kratzt bereits an Datenübertragungsraten an der Grenze zu 3.000 MB pro Sekunde – zumindest auf dem Papier. Das sorgt für Begeisterung bei all denjenigen Anwendern, die mit vielen und vor allem großen Daten arbeiten. Fotografen etwa oder Filmemacher gehören zu dieser Klientel.

Mit der Rugged SSD Pro verpackt Lacie einen pfeilschnellen NVMe-Speicher in ein kompaktes staub-, stoß- und wetterfestes Gehäuse mit den handschmeichelnden Maßen eines iPod, gefertigt aus einem in grifffestes Silikon gepackten Aluminiumrahmen.