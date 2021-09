Vielen seiner Bestseller spendiert Apple im Jahrestakt eine Frischzellenkur – allen voran seinem Umsatzbringer Nummer 1, dem iPhone. Mit etwas Neid blicken da die im Schatten des allmächtigen Smartphone-Stars stehenden Produkte wie etwa der iPod touch und das iPad mini in die Richtung von Tim Cook samt Team. In der zweiten Reihe gibt es nämlich nur alle Jahre mal etwas Neues zu sehen.

Das neue iPad mini ist daher eine wirklich große Sache – nicht wenigen Beobachter:innen galt die Vorstellung des iPad mini der 6. Generation am Rande der diesjährigen iPhone-Enthüllung als das so viel substanziellere Update gegenüber dem doch eher routinierten iPhone-Updates. Kein Wunder, sparte sich das Unternehmen doch über zweieinhalb Jahre an Updates für seine iPad-mini-Rundumerneuerung auf. Und so hat Apple von einem Tag auf dem anderen ein geschrumpftes iPad Air im Angebot, welches dieses ...