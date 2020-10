Im Januar diesen Jahres wurde das iPad zehn Jahre alt. Gerade noch pünktlich zu diesem Jubiläum stellt Apple die inzwischen 4. Generation des iPad Air vor und präsentiert damit ein Gerät, welches die nächsten zehn Jahre Apple-Tablets einläuten dürfte, indem es sehr viele Komponenten vom iPad Pro übernimmt. Das fängt beim eckigen Design und randlosen Display an.

Design: Man muss schon sehr genau hinsehen

Beim Blick auf das neue iPad Air fallen natürlich zunächst die neuen Farben ins Auge. Bisher folgte Apple bei den eigenen Tablets eher dem Muster der MacBooks und bot neben Silber und Grau für ganz wilde Kunden noch ein Gehäuse in Gold an. In Sachen Kreativität war damit aber schon alles gesagt. Nun endlich nimmt man sich ein Beispiel am iPhone und bietet auch das iPad Air in weiteren Farben an. Neben dem schon bekannten Roségold gibt es auch eine Ausführung in Grün und Sky Blau. Dabei handelt es sich aber nich...