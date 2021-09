Das iPad gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Erstmals vorgestellt wurde es von Steve Jobs 2010 und gilt damit als eines der letzten Vermächtnisse des Apple-Gründers.

Seitdem haben sich viele neue Modelle daraus ergeben, doch Apple hält weiterhin an dem Basismodell fest. Aus gutem Grund, denn es ist das beliebteste iPad, wenn es um Verkaufszahlen geht. Daran ist Apple nicht ganz unschuldig, denn bei der eigenen Tablet-Reihe ist das iPad das mit Abstand günstigste Gerät.

Allein das macht es zu dem idealen Einstiegsmodell in die Produkte von Apple, denn keines der anderen Geräte bietet ein so gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Daher ist es auch verständlich, dass Apple seit 2017 dem iPad zwar nur kleine, aber kontinuierliche Updates verpasst. Die Neuerungen lassen sich dementsprechend auch dieses Jahr an einer Hand abzählen und lassen zum Teil auch den Wunsch nach mehr offen. Doch stürzen wir uns zuallererst in die...