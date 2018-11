29.11.2018 - 19:57 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



29.11.2018 - 19:57 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius

iA Writer auf dem MacBook Pro (Bild: Apple, Montage)

iA Writer im Test: Fokussiert schreiben. Das Schreibprogramm iA Writer verspricht unter seiner einfach gehaltenen Oberfläche mehr Produktivität und ablenkungsfreies Arbeiten, ohne auf Annehmlichkeiten zu verzichten. Wir haben das Programm auf seine Versprechen hin überprüft und stellen fest, dass es tatsächlich fokussiertes Schreiben möglich macht.

Es gibt einen Unterschied zwischen Textverarbeitung und Schreibprogramm. Wer viel schreibt, spürt den Unterschied. Ein Schreibprogramm unterstützt nämlich den kreativen Prozess des Schreibens. Zum Beispiel, indem wie bei einer Schreibmaschine auf die aktive Zeile fokussiert wird. iA Writer hebt im so genannten Fokus-Modus den Satz hervor, in dem die Einfügemarke steht. Auf diese Weise sehen Sie sofort, was sie da eigentlich geschrieben haben. Dieser Modus eignet sich auch, um einen Text Satz für Satz zu lektorieren. Seit Version 3 hebt die App am Mac und auf dem iPad im Syntax-Modus auf Wunsch Wortarten hervor. Damit erkennen Sie Ihren Sprachstil. Bei den Statistikfunktionen ist auch die Anzeige der Lesezeit mehr als praktisch, wenn Sie Beiträge für Funk und Fernsehen oder YouTube produzieren.

macOS und iOS

Am Mac schließt iA Writer 5 optisch auf zur iOS-Version, die bereits über die neue Bibliothek und die neue Vorschau verfügen. Über iCloud und Handoff sind Mac, iPhone und iPad in einem 360-Grad-Workflow miteinander verbunden. Die Übergabe fühlt sich mit iOS 11 und macOS High Sierra so gut an wie noch nie zuvor.

iA Writer auf dem iPhone (Bild: Apple, Montage)

Schnellsuche

Eine wesentliche Neuerung von iA Writer 5 ist die Funktion der Schnellsuche. Erreichbar über die Schaltfläche mit dem Lupen-Symbol öffnet sich ein Bedienelement für mehrere Funktionen und den Zugriff auf zuletzt genutzte Dateien. Am Mac öffnet der Tastaturbefehl [cmd]+[Hochstelltaste]+[O] ein Suchfeld, das dem systemeigenen Spotlight nachempfunden ist. Für iOS sind zusätzlich Datei-Befehle oder App-Einstellungen über die Schnellsuche im schnellen Zugriff.

Die Schnellsuche ist auf der angepassten Bildschirm-Tastatur bei iOS immer zugänglich. Zusätzlich gibt die Schaltfläche mit dem Symbol der Mac-Taste [⌘] in der iOS-App die Formatierungsbefehle und Datei-Optionen frei. Am Mac sind diese Befehle in der unteren Statuszeile des Programmfensters erreichbar.

Formatvielfalt

Formatierungen und Text-Auszeichnungen strukturiert iA Writer mittels Markdown. Dabei handelt es sich um Markierungen mit einfachen Zeichen wie „*“ und „#“. Diese Markierungen im Text lassen sich einerseits automatisch in HTML überführen und bleiben trotzdem „lesbar“, weil auf technische Tags verzichtet wird. Dank Markdown fügen Sie auch Tabellen mühelos in Ihre Texte ein: Wählen Sie lediglich die Anzahl benötigter Zeilen und Spalten und iA Writer gibt dann die erforderlichen Steuerzeichen aus. Überschriften, Zitate und Links werden zum Kinderspiel.

Nummer 5

Neben Markdown exportiert Version 5 Ihre Texte als PDF oder im Word-Format. Weitere Ausgabe-Möglichkeiten bietet die Sharing-Funktion als E-Mail oder über das iOS-Menü an individuell eingerichtete Aktivitäten. Online-Publishing ist zum Beispiel mit Medium und Wordpress direkt möglich. Wordpress-Blogs müssen entweder bei Wordpress gehostet sein oder mit dem JetPack-Plug-In mit wordpress.com verbinden werden, bevor man auf das Blog zugreifen kann.

Fazit

Nach sieben Jahren auf dem iPad und sechs Jahren auf dem Mac führt an iA Writer kaum ein Weg vorbei. Eine Alternative wäre eventuell die für Mac und iOS erhältliche App Byword. Funktionen rund um Publishing integriert Byword etwas eleganter. Dafür ist iA Writer durch den Fokus-Mode und mit seiner hochwertigen Duospace-Schrift sowie der Kurzbefehl-Tastatur das produktivere Schreibprogramm – zumal für das laufende Jahr bereits weitere Neuerungen angekündigt sind.

Anzeige