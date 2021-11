Der chinesische Hersteller Govee drängt mit seinen smarten Beleuchtungslösungen seit einiger Zeit auch auf den europäischen Markt. Relativ neu ist die Stehleuchte Lyra, für die sich Govee sehr wahrscheinlich von der Philips Hue Signe hat inspirieren lassen. Nicht nur das Gerät selbst weist gewisse Ähnlichkeiten auf, auch das Design der Verpackung sieht dem Original zum Verwechseln ähnlich.

Bausatz inbegriffen

Der Karton des am Ende 145 Zentimeter hohen Lichtstabs ist überraschend klein, denn mit der Lyra erkaufst du dir auch eine kurze Basteleinheit. Drei Aluminiumschienen wollen in der richtigen Reihenfolge zusammen- und letztlich am Standfuß festgeschraubt werden. Ein kleiner (magnetischer!) Schraubendreher sowie doppelt so viele Schrauben wie benötigt liegen bei. Zum Schluss noch die Elektronik verbinden und den Silikon-Lichtschlauch in die Aluschienen drücken – fertig! Der Aufbau dauert keine zehn Minuten. Unschö...