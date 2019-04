29.04.2019 - 19:44 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



29.04.2019 - 19:44 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit vielen Jahren begeistert die „Angry Birds“-Reihe Millionen Spieler auf der Welt und löste zu Beginn eine wahre Spiele-Euphorie auf dem iPhone aus. Mittlerweile hat sich der Staub gelegt, sodass sich Entwickler Rovio einer interessanten, neuen Idee widmet und die wütenden Vögel in die reale Welt holt.

Die Angry Birds haben in der Vergangenheit als „Star Wars“-Cosplayer, Puzzle-Figuren, Rennfahrer und sogar als Transformer unserer Smartphones unsicher gemacht und gegen die drolligen grünen Schweine gekämpft. Mit Angry Birds AR: Isle of Pigs verlagert man das Schlachtfeld in die reale Welt.

Die Story

Die bisherigen Episoden der zerstörerischen Spielreihe glänzten nicht gerade durch eine tiefgreifende Story. Daher sollte man auch nicht allzu viel von Angry Birds AR in dieser Hinsicht erwarten. Red, Chuck, Bomb und der Blaue sollen nämlich die Schweineinsel infiltrieren und die gestohlenen Eier zurückbringen. Die tropische Urlaubsinsel wird in mehr als 40 Leveln Schauplatz des Geschehens. Von schönen Stränden über einen dichten Dschungel bis hin zu einer Kleinstadt können Sie allerlei entdecken und natürlich auch zerstören.

Gameplay

Natürlich ist es die Aufgabe des Spielers Vögel durch die Luft zu schleudern, aber in Angry Birds AR ist dies deutlich komplizierter als bisher. Das Spiel vertraut schließlich auf die Rückkameras und nimmt Ihre Umgebung als Hinter- und Untergrund. Sie benötigen daher stets eine glatte ausreichend große Fläche zum Spielen. Zudem ist etwas Bewegungsfreiheit notwendig. Gemeinsam mit der Freiheit kommt auch ein großer Nachteil: Sie können den Titel nicht nebenbei im Bus oder hinten im Auto spielen, da ein fester Untergrund zu jeder Zeit gewährleistet sein muss.

Anders als die bisherigen Spiele ist der neueste Titel kein Sidescroller, sondern ein vollwertiger 3D-Shooter. Sie spannen die Zwille mit den beliebten Vögel aus der Ego-Perspektive und können 360-Grad um das gesamte Level herum- und herangehen, sodass Ihnen bisher ungeahnte Möglichkeiten geboten werden.

Die grundlegende Steuerung beruht dabei natürlich auf den bekannten Mechaniken, die die Spannung des Katapults sowie den Flugwinkel berücksichtigen. Durch die 360-Grad-Perspektive erübrigt sich letzterer in vielen Fällen. Wenn Sie jedoch eine größere Herausforderung suchen, kommt der Winkel wieder ins Spiel. Aufgrund der umfassenden Bewegungsfreiheit können Sie die Level auch mit größerem Abstand in Angriff nehmen und erhöhen dadurch individuell den Schwierigkeitsgrad.

ARKit als Grundlage

Mit ARKit stellt Apple Entwicklern seit einiger Zeit ein gute Plattform für AR-Projekte bereit. Rovio zeigt mit Angry Birds AR eindrucksvoll wie auch ein iPhone-Klassiker von den neuen Möglichkeiten profitieren kann und sich in vielerlei Bereichen neu erfindet. Das Untergrund-Tracking der Kameras funktioniert dabei äußerst zuverlässig, sodass die Spielwelt stets am gleichen Platz bleibt. Zudem lassen sich die Level auch nachträglich an die örtlichen Gegebenheiten anpassen, sodass Sie das Spiel sowohl im übergroßen Format als in kompakter Größe erleben können.

Angry Birds AR: Isle of Pigs ist ab sofort kostenlos im App Store verfügbar.

Fazit

Nachdem Rovio in den letzten Jahren Angry Birds in verschiedene Film-basierte Themen verfrachtet hat und stets ähnliche aber stets spaßige Kost abgeliefert hat, ist es erfrischend zu sehen, dass man nun einen gänzlich neuen Weg einschlägt und die wütenden Vögel auf ein neues Level hebt. Angry Birds AR setzt den Ton für kommende Titel der Entwickler. Da sind wir uns ganz sicher.