22.03.2019 - 20:01 Uhr Geschrieben von Christian Steiner

Die großen Netzwerke Facebook, Instagram und Twitter sind in erster Linie ein beliebter Zeitvertreib. Soziale Netzwerke können aber auch für den Job und die Karriere nützlich sein. Mit Xing gibt es eine eigenständige Business-Plattform, die wir Ihnen nun etwas genauer vorstellen wollen. Wir verraten Ihnen, welchen Nutzen die Plattform für Sie haben kann.



Xing für berufliches Netzwerken (Bild: Screenshot, Montage)

Egal ob Freiberufler, Studierende oder Firmenchefs: Für sie alle ist das Knüpfen von beruflichen Kontakten unersetzlich. Das geht zwar auch über bekannte Netzwerke wie Facebook oder Twitter. In manchen Kontexten ist das aber nicht seriös genug – oder auch durch die Vermischung von privater und geschäftlicher Kommunikation schwierig. Daher gibt es mit Linkedin und Xing eigenständige Berufsnetzwerke. Linkedin ist der globale Spitzenreiter bei der beruflichen Vernetzung, Xing konzentriert sich hingegen sehr erfolgreich auf den deutschsprachigen Markt.

Für wen eignet sich Xing? Selbstständige

Studierende

Jobsuchende

Unternehmen

Auszubildende

Das soziale Netzwerk ähnelt dabei dem großen Marktführer Facebook. Viele Funktionen wie das persönliche Profil, Nachrichten oder Gruppen finden Sie auch bei Xing. Darüber hinaus gibt es aber mit Funktionen wie dem Stellenmarkt und Unternehmensprofilen eigene Schwerpunkte für das berufliche Netzwerken.

Angefangen hat das Netzwerk im Jahr 2003 unter dem Namen „OpenBC“, die Kurzform von „Open Business Club“. Im Jahr 2006 erfolgte mit der Änderung des Namens zu Xing auch eine Ausrichtung auf den internationalen Markt.

Wie der Name eigentlich genau ausgesprochen wird, ist allerdings unklar. Die meisten Nutzer nennen es „Ksing“. Manche wählen auch die englische Aussprache als „Crossing“. Unabhängig von der korrekten Aussprache: Der deutschsprachige Raum bleibt bis heute der wichtigste für Xing. In Deutschland, Österreich und der Schweiz zählt das Netzwerk mehr als 10 Millionen Nutzer. In Deutschland gibt es monatlich bis zu 3,5 Millionen Seitenaufrufe.

Neben den klassischen Netzwerk-Funktionen bietet Xing weitere Dienste und Dienstleistungen an. Zum Beispiel gibt es eine eigene Plattform für Coaches und Trainer. Arbeitgeberbewertungen gibt es in Verbindung mit dem Dienst Kununu. Mit der Seite „lebenslauf.com“ erstellen Sie Ihren beruflichen Werdegang für die nächste Bewerbung. Eine eigene Plattform für die Jobsuche bietet Xing mit „jobbörse.com“. Der „Xing Spielraum“ ist hingegen eine eigene Publikation der Plattform, die sich mit der Zukunft der Arbeitswelt beschäftigt.

Xing benutzen

Im Kern der Plattform steht aber die Erstellung und Pflege des eigenen Nutzerprofils. Ähnlich wie bei Facebook erstellen Sie dieses mit Ihrem Namen und einigen biografischen Daten. Dabei zeigt sich aber schnell der Unterschied zu anderen Netzwerken: Ihre Tätigkeiten, Ihr beruflicher Werdegang und Ihre Fähigkeiten stehen stark im Vordergrund. Dabei ergänzen Sie Angaben zu bisherigen Jobs, Ihrer Ausbildung, Sprachkenntnissen, Qualifikationen und Auszeichnungen. Je umfangreicher Ihr Profil, desto besser. Das Ergebnis ist ein Nutzerprofil, das stark an einen Lebenslauf erinnert. Mit diesem Profil treten Sie anschließend mit anderen Nutzern in Kontakt.

In Ihrem Xing-Profil geben Sie berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten an, sodass es wie ein Lebenslauf wächst. (Bild: Screenshot)

Auch dabei bildet Xing Ihren beruflichen Kontext ab. Sie können mit ehemaligen oder aktuellen Arbeitskollegen, potenziellen Auftraggebern oder Branchenvertretern in Kontakt treten. Nach erfolgreicher Vernetzung können Sie Textnachrichten austauschen.

Besonders praktisch ist das Portfolio. Damit präsentieren Sie Ihren beruflichen Werdegang nicht nur mit Ereignissen, sondern auch in Ergebnissen. Hier laden Sie einzelne Dateien hoch und geben diese frei. Das können Texte, Bilder, Videos oder PDFs sein – Arbeitsproben, wissenschaftliche Arbeiten oder Projektbeschreibungen zum Beispiel.

Ähnlich wie bei Facebook gibt es auch bei Xing eigene Gruppen und Veranstaltungen. Diese Gruppen können offen oder geschlossen sein. Es gibt eigene Communities zu Branchen, Regionen oder Themen. Die Veranstaltungen sind ebenfalls verstärkt beruflicher Natur. Workshops, Tutorials und sogenannte Get-Togethers finden Sie beispielsweise in dieser Rubrik.

Anders als Facebook geht Xing aber einen ganz eigenen Weg bei der Betreuung der eigenen Plattform. Zum einen betreut die Plattform selbst eigene Themengruppen. Das zeigt sich zum Beispiel in der in der Pflege und Moderation der jeweiligen Gruppen durch Xing-Mitarbeiter. Zum anderen arbeitet die Plattform mit eigenen „Ambassadors“, also eigenen Botschaftern. Diese ausgewählten Mitglieder vertreten Regionen oder Branchen. Als Multiplikatoren vertreten sie zwar nicht die Plattform, organisieren als Knotenpunkte aber Communitys oder Events.

Besonders praktisch ist der Stellenmarkt. Hier schlägt Ihnen die Plattform passende Jobs zu Ihrem Profil vor. Je umfangreicher Sie Ihr Profil also gestalten, desto genauer fallen diese Empfehlungen aus. Eine Suchmaske gibt es aber auch. Hier können Sie nach Stichworten, Branchen oder Stellen in Ihrer Umgebung suchen.

Auf Xing präsentieren sich nicht nur Angestellte, sondern auch Unternehmen. (Bild: Screenshot)

Weitere Funktionen erhalten Sie in der Premiumversion von Xing. Damit können Sie zum Beispiel sehen, wer Ihr Profil besucht hat. Oder Sie schreiben Nachrichten an Nutzer, die nicht zu Ihren Kontakten zählen, um etwa neue Kontakte oder Aufträge anzubahnen. Ihr Profil erhält mit der Premium-Nutzung außerdem weitere Funktionen wie zum Beispiel die Vergabe von „Top-Fähigkeiten“ und eine bessere Auffindbarkeit. Im Stellenmarkt erhalten Sie Gehaltsprognosen und können Angebote nach Gehältern filtern.

Xing Premium kostet monatlich 9,95 Euro beziehungsweise 7,95 Euro monatlich. Die Nutzung ist dann jeweils drei beziehungsweise zwölf Monate möglich.

Xing für Unternehmen

Das Job-Netzwerk ist aber nicht nur für Arbeitnehmer einen Blick wert. Mit einem eigenen Unternehmensprofil kann sich auch Ihre Firma präsentieren. Andere Nutzer können diese Unternehmen dann als Wunsch-Arbeitgeber eintragen und/oder dem Profil folgen. Die Mitarbeiter können das Unternehmensprofil zudem als Arbeitgeber eintragen. Darüber hinaus können diese aber auch Bewertungen über die Xing-Plattform Kununu vergeben. Die angesprochenen Unternehmen können auf diese Bewertungen wiederum antworten.

Xing bietet auch einen eigenes Event-Management für Unternehmen an. Mit dieser Funktion können Firmen Tickets für Konferenzen, Messen oder Seminare verkaufen, verwalten und bewerben. Der Einlass beim Event ist dann auch mit Xing-eigenen Apps auf iOS-Geräten wie iPhone und iPad möglich.

Sind Sie mit Ihrem Unternehmen hingegen auf der Suche nach gezielten Talenten als Mitarbeiter, dann ist dies auch über Xing möglich. Klassisches Marketing beziehungsweise Werbung für Ihr Unternehmen können Sie darüber hinaus auch schalten.

Fazit

Das Business-Netzwerk Xing ist eine professionelle Ergänzung zu klassischen privaten Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Instagram. Durch den Fokus auf Beruf, Karriere und Networking vermittelt die Plattform einen seriösen Eindruck. Für Arbeitnehmer in allen beruflichen Lagen ist sie nicht zu Unrecht fast als Standard zu bezeichnen – egal ob Sie Berufseinsteiger, Jobsuchender, Selbstständiger oder Angestellter sind. Ihr Profil erscheint dabei wie ein ständig wachsender Lebenslauf. In Gruppen, Veranstaltungen und mit Kontakten pflegen Sie Ihr berufliches Netzwerk. Die Jobsuche liefert persönliche Empfehlungen für Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten. Dabei versammelt Xing vor allem im deutschsprachigen Sprachraum eine große Nutzerschaft. Diese wiederum ist auch für Unternehmen interessant.

Die Xing-Apps Die Xing-App bringt alle wichtigen Funktionen des Netzwerks auf das iPhone oder iPad. Sie können Ihr Profil bearbeiten, Kontakte knüpfen und Nachrichten schreiben. Wer nur den Stellenmarkt nutzen möchte, findet eine eigene iPhone-App im App Store. Mit dieser Anwendung suchen Sie nach Stichworten in Ihrem Umkreis nach geeigneten Jobs. Sie können dabei eine Merkliste anlegen und Job-Empfehlungen der Plattform einsehen.

Neben diesen Xing-Apps bietet die Plattform auch eine Anwendung für das Management von Events an. Mit Easyentry verwalten Sie Ihre in Xing erstellten Events. Sie haben Zugriff auf die Teilnehmerliste und können Tickets über QR-Codes mit Ihrem iPhone oder iPad einscannen. Damit entfällt die Anschaffung teurer Hard- und Software. Laden im App Store XING Entwickler: XING SE Preis: Gratis

Laden Laden im App Store EasyEntry von XING Events Entwickler: XING SE Preis: Gratis

Laden

Workshop: So richten Sie Ihr Xing-Profil ein

Xing: berufliches Netzwerken (Bild: Screenshot) Schritt 1: Im ersten Schritt erstellen Sie ein neues Xing-Profil. Das geht auf der Startseite von „xing.com“. Hier tragen Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und das gewünschte Passwort ein.

Xing: berufliches Netzwerken (Bild: Screenshot) Schritt 2: Im zweiten Schritt bittet Sie die Plattform um einige Angaben zu Ihrem Beruf, Ihrer Branche und schlägt Ihnen erste Kontakte vor. Die meisten dieser Schritte können Sie aber auch überspringen.

Xing: berufliches Netzwerken (Bild: Screenshot) Schritt 3: Im letzten Schritt können Sie Ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und Ihren beruflichen Werdegang eintragen. Je umfangreicher und genauer, desto besser kann Ihnen Xing Kontakte und Jobs vermitteln. 1 /3

Workshop: So nutzen Sie den Stellenmarkt