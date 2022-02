Was hat es mit der Option-Taste auf sich?

Du wirst in dieser Sammlung von Hilfestellungen des öfteren über die sogenannte „Option“-Taste stolpern, die du auf deiner Mac-Tastatur vielleicht gar nicht findest. Bei älteren Modellen heißt sie noch „Alt“, was für das Englische „alternate/alternative“ steht und die alternative Funktion einer anderen Taste aktiviert. Drückst du auf deiner Tastatur beispielsweise auf das „A“, erscheint in jedem Textprogramm ein „a“ auf dem Bildschirm. Hältst du beim Druck auf die Buchstabentaste zusätzlich „Option“ gedrückt, erscheint ein „å“. Die Taste erkennst du neben ihrer Beschriftung auch an ihrem Symbol, das eine Weiche, wie du sie aus dem Zugverkehr kennst, darstellen soll.

Eine ebenfalls häufig in Tastaturkürzeln verwendete Taste ist „Command“ (englisch für „Befehl“). Ihr Symbol ist das ikonische Schleifenquadrat (Daher auch der Name...