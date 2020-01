So verwenden Sie den HomePod als Freisprecheinrichtung

So nutzen Sie den HomePod als Freisprecheinrichtung für Anrufe

Wichtiger Hinweis: Während Sie den HomePod als Freisprecheinrichtung nutzen, lassen sich via Siri keinerlei Sprachbefehle verwenden.

Egal, ob Sie jemanden anrufen oder ob Sie angerufen wurden – in beiden Fällen können Sie den HomePod als Freisprecheinrichtung nutzen. Tippen Sie dazu beim Telefonieren auf das Audio-Symbol auf dem Display. Sollte die App nicht im Vordergrund laufen, öffnen Sie die Telefon-App vorher. Wählen Sie nun Ihren HomePod als Wiedergabegerät aus. Der HomePod signalisiert dies mit einem grünen Licht auf dem Display.

Über die Plus- und Minus-Taste an der Oberseite des HomePod können Sie die Lautstärke anpassen. Alternativ funktioniert das auch über das iPhone. Um das Gespräch zu beenden, tippen Sie einfach auf das grüne Licht in der Mitte des HomePod-Displays oder auf den roten Hörer auf dem iPhone.

Übrigens können Sie seit einiger Zeit auch Anrufe direkt vom HomePod aus starten.

Mehrere Anrufe gleichzeitig mit dem HomePod verwalten

Sie können Anrufe auf dem HomePod entgegennehmen, wenn Sie den Smart Speaker bereits als Freisprecheinrichtung verwenden. Apple gibt Ihnen hier mehrere Varianten zur Auswahl:

Indem Sie den Finger auf das grüne Licht gedrückt halten, beenden Sie den aktuellen Anruf und nehmen den neuen entgegen. Möchten Sie den derzeitigen Anruf hingegen halten, reicht es, das grüne Licht anzutippen. Der aktuell Anruf wird dann in die Halte-Position versetzt, während der eingehende Anruf angenommen wird. Um zwischen den beiden Gesprächspartnern hin und her zu wechseln, tippen Sie einfach oben auf den HomePod.

