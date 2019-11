Um Dateien zwischen zwei Benutzerkonten auf einem Mac auszutauschen benötigen Sie weder einen USB-Stick, noch eine SD-Karte oder irgendein anderes externes Medium. Auch eine Internetverbindung ist für den von uns beschriebenen Datenaustausch nicht nötig. Sie benötigen nur einen Ordner, der unter macOS Catalina bereits angelegt wurde – wenn auch etwas versteckt.

So teilen Sie Dateien zwischen mehreren Benutzerkonten am Mac

Klicken Sie in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „Gehe zu“ und wählen dann „Computer“ aus dem Menü aus.Sie sehen nun Ihre Festplatte mit der Bezeichnung „Macintosh HD“. In einigen Fällen kann Sie auch anders bezeichnet sein. Klicken Sie darauf. Im Hauptordner des Speichermediums angekommen, klicken Sie nun den Ordner „Benutzer“ an.

Ihnen wird nun der eigene Benutzerordner angezeigt sowie die Ordner der anderen Nutzer. Der Ordner „Für alle Benutzer" kann nun für den Dateiaustausch zwischen den einzelnen Konten genutzt. Kopieren oder verschieben Sie die gewünschte Datei einfach in den Ordner, damit jeder andere Nutzer Ihres Macs darauf zugreifen kann.



