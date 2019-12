Split View am Mac: So nutzen Sie zwei Apps im Vollbildmodus

Tipp

Erst vor wenigen Software-Generationen führte Apple überhaupt erst den Vollbildmodus für seine Apps ein. Dies wurde natürlich als große Errungenschaft gefeiert, da Sie Ihren Projekten nun Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenken können. In OS X 10.11 El Capitan führte man schließlich noch Split View ein. Dieses Feature erlaubt es Ihnen zwei Apps gleichzeitig im Vollbildmodus zu betreiben, sodass Sie beispielsweise an einer Präsentation in Keynote arbeiten und nebenbei die nötigen Infos in Safari nachschlagen können.