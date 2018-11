Gelöschte Bilder wiederherstellen: So rettest Du Fotos am Mac. Du hast in den letzten Tagen ein Foto in der Fotos-App gelöscht, das du unbedingt wiederhaben möchtest? Dann haben wir gute Nachrichten für dich. Denn in Apples Fotos-App funktioniert dies relativ flott und bereits seit OS X 10.11 El Capitan noch einfacher als zuvor. Entsprechend präsentieren wir allen macOS-Neulingen, wie man gelöschte Fotos wiederherstellen kann und zwar ohne große Mühe.