30.12.2018 - 19:25 Uhr Geschrieben von Christian Steiner

In sozialen Netzwerken geht es schon lange nicht mehr (nur) um die eigene Person, sondern auch um Leseempfehlungen, humorvolle Bilder und Videos – und ganz allgemein um ganz viel Quatsch. Mit Reddit gibt es gleich eine ganze Plattform, die sich darum kümmert.



Reddit im Browser (Bild: Screenshot, Montage)

Nachrichten und soziale Onlinemedien gehören eng zusammen. Egal, ob Twitter oder Facebook, in beiden großen Netzwerke teilen die Nutzer gern und häufig Nachrichten, Bilder und Videos. Mit Reddit gibt es ein eigenes Netzwerk, das sich fast ausschließlich auf diese Funktion konzentriert: Hier stehen nicht etwa Profile und Nutzer im Vordergrund, sondern die von ihnen geteilten Links. Deshalb bezeichnet sich das Netzwerk selbst augenzwinkernd als „die Titelseite des Internets“.

Was genau ist Reddit?

Nachrichten stehen bei Reddit zwar im Fokus – doch der Begriff „Nachricht“ darf dabei gern gedehnt werden: Neben Eilmeldungen und politischen Entwicklungen stehen vor allem unterhaltsame und lustige Posts im Vordergrund. Bilder, animierte GIF-Dateien, Videos und Memes sind besonders populär. Das macht aus Reddit streng genommen eher die Panoramaseite statt das Titelblatt des Internet.

Dennoch besitzt die Plattform einen wichtigen Status in der Social-Media-Welt – besonders in den USA, dem Heimatland von Reddit. Dort gehört die Plattform zu den Top Fünf der meistbesuchten Internetseiten – direkt hinter Google, Youtube, Facebook und Amazon. Weltweit zählt Reddit mehr als 330 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Investoren schätzen den Wert der Plattform auf 1,8 Milliarden US-Dollar.

Das Netzwerk gliedert sich in viele eigenständige Themenseiten, sogenannte Subreddits. Hier gibt es zum Beispiel eine Abteilung namens „Ask Me Anything“, also „Frag mich irgendwas“. In diesem Subreddit treten Prominente auf und beantworten die Fragen der Community. Das hat einst zum Beispiel US-Präsident Barack Obama im Wahlkampf 2012 getan, zahlreiche Stars haben es ihm gleich getan.

Topthemen auf Reddit Nachrichten

Filme

Videospiele

Humor

Wissen

Doch Reddit ist nicht nur ein Ort für seichte Unterhaltung und Breaking-News. Im Laufe der Jahre häuften sich auch die Kontroversen. So hat eine Gruppe von Reddit-Nutzern im Jahr 2013 versucht, die Identität der Amokläufer des Boston-Marathons zu ermitteln – und beschuldigte umgehend einen Unschuldigen.

Zuletzt machten vor allem Subreddits aus dem politisch rechten Spektrum auf sich aufmerksam und rückten die gesamte Plattform in ein negatives Licht. Reddits große Herausforderung ist dabei der Spagat zwischen der Redefreiheit der Nutzer und dem verantwortungsvollen Umgang mit Hasstiraden – ein Problem, das bei anderen Plattformen wie Twitter und Facebook verstärkt auftritt.

Der rasante Aufstieg von Reddit

Reddits Idee ist nicht neu. Bereits vor dem Start der Plattform im Jahr 2005 gab es ähnliche Netzwerke: Plattformen wie Digg.com oder Delicious versuchten sich ebenfalls an Social News beziehungsweise dem Social Bookmarking. Beide Konkurrenzplattformen haben heutzutage aber keine vergleichbare Relevanz.

Der schnelle Erfolg von Reddit machte in den Anfangstagen Investoren neugierig. Bereits sechzehn Monate nach der Gründung von Reddit kaufte sich das Verlagshaus Condé Naste Publishing in die Social-News-Plattform ein. Aus dem Zwei-Mann-Start-up entwickelte sich bis heute ein eigenständiges Unternehmen mit 230 Angestellten.

Sie können auf Reddit eigene Texte erstellen sowie Bilder, Videos und Links teilen. (Bild: Screenshot)

So geht Reddit

Für die Benutzung von Reddit ist ein kostenfreies Nutzerkonto zu empfehlen. Damit können Sie Subreddits abonnieren, Nachrichten austauschen, Kommentare posten und auch Beiträge bewerten. Für die simple Lektüre von Reddit ist dies aber nicht nötig – anders als etwa bei Facebook. Nach der Anmeldung und dem Abonnieren von Subreddits finden Sie diese im Drop-down-Menü neben dem Reddit-Logo wieder.

Im Zentrum von Reddit stehen aber die Nutzerbeiträge. Sie können so einen Beitrag mithilfe der „Create Post“-Funktion auf der Startseite oder dem Stiftsymbol in der Navigationsleiste erstellen.

Der Editor ermöglicht Ihnen drei Arten von Beiträgen. Im Texteditor erstellen Sie einen simplen Textbeitrag. Diesen können Sie formatieren und mit Bildern und Videos ergänzen. Einen eigenen Bilder- oder Videobeitrag gibt es ebenfalls. Alternativ können Sie auch nur einen simplen Link teilen. Im oberen Drop-down-Menü wählen Sie den Zielort für Ihr Posting aus. Das können Ihre abonnierten Subreddits sein oder auch Ihr eigenes Profil. Dann erscheint das Posting in den Newsfeeds Ihrer Reddit-Follower.

Auf Reddit geht es außerdem um die Interaktion mit den Nutzerbeiträgen. So können Sie die Postings anderer Nutzer bewerten. Mit dem Pfeil nach oben verhelfen Sie dem Posting zu mehr Aufmerksamkeit. Je mehr Punkte ein Posting bekommt, desto höher landet es im jeweiligen Subreddit. Besonders beliebte Postings landen sogar im „Popular“-Subreddit. Der Pfeil nach unten reduziert die Beliebtheit um einen Punkt. Jeder Reddit-Nutzer kann dadurch Karma-Punkte erhalten oder wieder verlieren. Kommentieren dürfen Sie ebenfalls. Sie können die Postings auch als Links teilen. Besonders wichtige Beiträge speichern Sie in Ihrem Konto.

Auch eine Nachrichtenfunktion gibt es. Mit dem Briefumschlag-Symbol oben rechts finden Sie Ihre privaten Nachrichten. Im Posteingang warten verschiedene Unterkategorien wie zum Beispiel ungelesen Nachrichten, Antworten auf Kommentare oder Erwähnungen. Neue Nachrichten schreiben Sie mittels Nutzernamen des Empfängers, einem Betreff und der eigentlichen Textnachricht. Aufwändige Bilder oder Videos können Sie hier nur als Link verschicken.

Auf Reddit können Sie auch chatten – das geht sogar mit mehreren Nutzern gleichzeitig. Die Chatfunktion öffnen Sie über das Sprechblasensymbol in der Navigationsleiste. Der Chat ist ebenfalls rudimentär und eher zweckmäßig. Mit diesen beiden Funktionen macht Reddit klassischen sozialen Netzwerken wie Twitter oder Facebook aber keine Konkurrenz.

Apps

Neben der Browsernavigation auf dem Mac bietet Reddit auch eine eigene mobile App an. Auf dem iPhone und dem iPad können Sie so auch die wichtigsten Funktionen der Seite benutzen. Im Newsfeed erscheinen Postings aus Ihren abonnierten Subreddits. Daneben gibt es weitere Reiter für Nachrichten und populäre Postings. Der Nachrichtenreiter konzentriert sich jedoch auf englischsprachige Quellen. Die einzelnen Rubriken der Nachrichten können Sie anpassen.

Private Nachrichten und die Chat-Funktion sind auch in der App dabei. Besonders praktisch ist aber das Erstellen neuer Postings. Mit der App teilen Sie Ihre eigenen Videos und Schnappschüsse noch schneller. Der Texteditor lässt allerdings die vielen Formatierungsfunktionen der Webseite vermissen.

Fazit

Reddit ist eine spannenden Alternative zu etablierten Netzwerken wie Facebook oder Instagram. Ähnlich wie bei Twitter geht es hier weniger um Personen als vielmehr um die Inhalte. Dadurch ist Reddit so sinnvoll und nützlich, wie man es sich selbst gestaltet. Wer also tatsächlich auf der Suche nach Social News ist, wird hier fündig. Darüber hinaus ist Reddit der ideale Zeitvertreib für zwischendurch. Besonders die populären Postings unterhalten. Wer tiefer eintaucht, findet in den jeweiligen Subreddits Communities zu fast allen erdenklichen Hobbys.

Auf Reddit gibt es auch eine deutsche Community. (Bild: Screenshot, Montage)

Reddit auf Deutsch Reddit ist überwiegend eine Plattform für den englischsprachigen Raum. Besonders in den USA ist das Netzwerk unter den populärsten Internetseiten überhaupt. Rund zwei Prozent der Reddit-Nutzer und -Leser stammen jedoch aus Deutschland. Daher gibt es auch eine deutschsprachige Community auf Reddit. Das größte Subreddit dazu ist vermutlich /r/de. Hier gibt es Postings aus dem deutschsprachigen Ländern. Das beliebte „Ask Me Anything“-Format gibt es unter /r/de_IAmA ebenfalls als deutschen Ableger. Fußballfans finden unter /r/Bundesliga ein eigenes Subreddit zur Fußballliga. Hier wird aber nicht nur deutsch, sondern auch englisch gepostet. Wer Nicht-Muttersprachlern beim Lernen unterstützen möchtet, abonniert das Subreddit /r/German. Hier geht es vor allem um das Erlernen der deutschen Sprache. Die Navigation der Internetseite und der App ist allerdings ebenfalls komplett in englisch.

Workshop: So melden Sie sich bei Reddit an