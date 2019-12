Podcasts statt Radio: Medium für Medium

Eigentlich basieren Podcasts auf einer simplen Idee: Um auf iPods nicht nur Musik, sondern auch Wortsendungen speichern zu können, entstanden die sogenannten Podcasts, die man ursprünglich auch mit iTunes durchforsten und laden konnte. Mittlerweile gibt es längst ganz andere Möglichkeiten, doch noch immer schätzen viele die Beiträge sehr, die man im Gegensatz zu Filmen sehr gut nebenher konsumieren kann – etwa via iPhone beim Joggen, aber auch am Rechner. Nachdem es für Podcasts auf dem iPhone und iPad schon lange eine eigene App gibt, reichte Apple nun das gleichnamige Programm für den Mac nach. Und auch wenn sich bei der Behandlung der Podcasts gegenüber iTunes gar nicht viel geändert hat, wertet die eigene App die Wortsendungen deutlich auf.

Die große Auswahl

Das Angebot an Podcasts ist enorm groß. Eine riesige Zahl an Kanälen bieten regelmäßig neue Beiträge an – hier wird wirklich für fast alle allgemeinen und speziellen Interessen etwas geboten. Oft erfährt man von Podcasts etwa auf Webseiten, weshalb man auch mit dem „Ablage“-Menü eine URL hinzufügen kann. Ansonsten sortiert Apple die Podcasts nach Kategorien und bietet zudem eine Suchfunktion. Hat man einen interessanten Kanal gefunden, kann man per Abo neue Folgen automatisch laden.

Die Bezeichnung Podcast deutet auf die längst vergangene Zeit der iPods hin, doch seitdem haben die Wortsendungen ihre treue Anhängerschaft bewahrt.

Synchronisierung Das Synchronsieren von Podcasts vom Mac auf iPhone und iPad ist mit dem Finder nach dem Anschuss des Geräts möglich.

Workshop: Podcasts entdecken, abonnieren und wiedergeben

Schritt 1: Das Angebot der Podcasts ist strukturiert. Einen guten Überblick erhält man im „Entdecken“-Modus, wo man sich alle Kategorien anzeigen lassen kann. Ansonsten führt die Suchfunktion zum Ziel.

Schritt 2: In der Detailansicht bekommt man eine Beschreibung und Übersicht. Die Beiträge lassen sich direkt anhören, werden nach dem Klick auf „Abonnieren“ aber auch automatisch geladen.

Schritt 3: Da Podcasts in der Regel nur Wortbeiträge beinhalten und oft sehr lang sind, kann es sehr praktisch sein, die Wiedergabe etwas zu beschleunigen. Alternativ lassen sich kleine Zeitsprünge machen. 1 /3

