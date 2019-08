Wenn Sie am iPad Dokumente signieren, dann tun Sie dies im Ausgangszustand und nicht etwa beim exportierten PDF. So sparen Sie Platz in der Cloud. (Bild: Apple)

Platz sparen in der iCloud, indem Sie erst unterschreiben, dann exportieren. Zugegeben, das wird ein besonders kurzer Hinweis, dafür aber hoffentlich ein umso erfreulicherer. Falls Sie ein iPad haben, signieren Sie ja womöglich hin und wieder Ihre Dokumente. Sie können Ihre Unterschrift an mehreren Stellen im Prozess unterbringen. Doch Sie können mit der Reihenfolge entscheidend dazu beitragen, dass Sie Platz in der Cloud sparen.

Die Ersparnis ist teilweise immens, jedenfalls hochgerechnet auf die Zahl der Dokumente, die Sie signieren. Außerdem wollen Sie vielleicht die Ersparnis gegenüber dem gewöhnlichen Export berücksichtigen. Ob ein Dokument am Ende dann 250 oder eben 500 Kbyte groß ist, oder vielleicht nur 600 statt 800 Kbyte macht eben eine Differenz von 25 bis 50 Prozent pro Dokument aus.

Probieren geht über Studieren

Tatsächlich ist mir selbst dieser Umstand nur aufgefallen, weil ich häufiger mit Dokumenten hantiere. Ich unterschreibe Briefe, ich scanne Dokumente für den Steuerberater und die geschäftliche Korrespondenz und da kommen sowohl das iPad und der Pencil als auch der Mac zum Einsatz.

Per Zufall merkte ich, dass die Dateigröße von manchen Dokumenten kleiner ausfiel. Wenn Sie also einen Brief in Pages verfassen, sollten Sie bereits dieses Dokument zum Beispiel über die Dateien-App auf dem iPad öffnen. Sie können Sie dann mit dem Pencil signieren. Wenn Sie das Dokument dann als PDF exportieren, ist die Dateigröße kleiner als wenn Sie nachträglich das PDF signiert hätten.

Dieser Arbeitsablauf ist nicht schwer zu lernen, und Sie können so über die Jahre einiges an Traffic sparen. Gerade wenn Sie irgendwann damit hadern, ob Sie vielleicht mehr Speicher von Apple für die iCloud kaufen sollen, sind solche „Hausmittel“, um Platz zu sparen, gern gesehen.

Zusätzlich Platz sparen mit Archiven

Und wo wir gerade beim Thema Speicherplatz sind. Wenn Sie ältere Dokumente eigentlich nur „archivieren“ und gar nicht mehr konkret benötigen, höchstens für die nächste Steuerprüfung oder dergleichen, dann lohnt es sich, Dateien in ein Archiv zu packen. Als ZIP-Datei nehmen manche Dokumente, wie beispielsweise Word- oder Excel-Dateien noch weniger Platz weg.

