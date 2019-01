11.01.2019 - 19:23 Uhr Geschrieben von Joachim Kläschen



11.01.2019 - 19:23 Uhr Geschrieben von Joachim Kläschen

Apples vorinstallierte Messenger-App Nachrichten muss sich gegen harte Konkurrenz behaupten, denn Mitbewerber wie Whatsapp und der Facebook Messenger kommunizieren auch über die Grenzen des iOS-Ökosystems hinaus. Doch Apples schlicht anmutende App hat viel zu bieten. Wir stellen neun versteckte Funktionen der Nachrichten-App vor.

Neue Hardware, neue Funktionen Eine Funktion der Nachrichten-App behält Apple Besitzern eines iPhone X vor: Ani mojis. Anwender können aus zwölf Piktogrammen wählen und diese mittels der neuen Gesichtserkennungstechnik Face ID zum Leben erwecken. Dabei überträgt Face ID die Mimik des Absenders auf die Cartoon-Grafiken, sodass sich Empfänger über lachende Pandabären, singende Einhörner und schreiende Kothaufen freuen können.

1) Handschriftliche Nachrichten verfassen

Handschriftliche Nachrichten verfassen (Bild: Screenshot)

Besonders gut versteckt ist die Funktion, mit der man handschriftliche Anmerkungen in Nachrichten versenden kann. Die hierfür benötigte Schaltfläche erscheint nur, wenn Sie Ihr iPhone ins Querformat drehen. Bei diesem Tastaturlayout findet sich in der rechten unteren Ecke eine Taste mit einer schwungvollen Kreislinie. Mit dieser wandelt sich der Bildschirm zur Tafel, auf der Sie mit dem Finger frei schreiben und zeichnen können. Diese Notizen werden gespeichert und stehen am unteren Bildschirmrand für eine erneute Verwendung zur Verfügung. Um Ordnung zu schaffen, kann man sie – wie Apps auf dem Homescreen – durch Gedrückthalten wackeln lassen und dann sortieren oder löschen.

2) Nachrichten mit Effekten versenden

Nachrichten mit Effekten versenden (Bild: Screenshot)

Wer den eigenen Textnachrichten mehr Ausdruck verleihen möchte, sendet sie nicht sofort mit einem Tipp auf das Pfeilsymbol ab, sondern hält dieses gedrückt. Daraufhin öffnet die Nachrichten-App die Effektauswahl für die Sprechblasen. In einer vertikalen Leiste können Sie zwischen vier Sprechblasen (Geheimtinte, Unauffällig, Auffällig und Wucht) wählen. Wählen Sie am oberen Bildschirmrand die Hintergrund-Schaltfläche aus, eröffnen sich neun Animationen (Echo, Spotlight, Ballons, Konfetti, Herz, Laserstrahlen, Feuerwerk, Sternschnuppe, Funkenregen). Horizontales Wischen über den Bildschirm zeigt eine Vorschau an.

3) Schnelle Reaktionen mit Tapbacks

Schnelle Reaktionen mit Tapbacks (Bild: Screenshot)

Auf Nachrichten anderer iMessage-Nutzer können Sie nicht nur mit Text- und Sprachnachrichten oder mit Stickern antworten. Hält man eine der Nachrichten aus der Konversation gedrückt, wird vom unteren Rand ein Menü eingeblendet. Über diesem erscheint eine Cartoon-Gedankenblase mit sechs Symbolen: Herz, Haha, Ausrufezeichen, Fragezeichen sowie nach oben und unten gerichtete Daumen. Nach der Auswahl wird das Symbol an die ausgewählte Nachricht angehängt. Allerdings ist nur ein Symbol pro Nachricht möglich; wählen Sie ein anderes, wird es ausgetauscht. An der Unterhaltung Beteiligte werden über Tapbacks benachrichtigt, als sei eine neue Nachricht eingegangen.

4) Speicherplatz freigeben

Speicherplatz freigeben (Bild: Screenshot)

Um beim Versenden von Grafiken Speicherplatz zu sparen, können Sie mithilfe der Einstellungen-App mittels des Eintrags „Nachrichten“ die Qualität der versendeten Bilder reduzieren. Mit dem Eintrag „Nachrichtenverlauf“ können Sie eine automatische Löschung von Nachrichten nach dreißig Tagen einrichten. Um alle Nachrichten eines Kontaktes zu löschen, führt man über dessen Eintrag in der App eine Wischgeste nach links aus und wählt die entsprechende Option. Um einzelne oder mehrere Nachrichten aus einem Gespräch zu löschen, hält man eine gedrückt und wählt aus dem sich öffnenden Menü den „Mehr“-Eintrag. Nach der Bestätigung werden diese vom eigenen Gerät gelöscht, bleiben aber beim Chatpartner erhalten.

5) Sprachnachrichten absetzen

Mit der ersten Eingabe in das Textfeld verändert sich das Symbol am rechten Rand von einem Mikrofon in einen Pfeil. Diese leicht zu übersehene Mikrofon-Schaltfläche weist jedoch den Weg zum Versenden von Sprachnachrichten. Während Sie das Mikrofon-Symbol gedrückt halten, können Sie eine Botschaft einsprechen. Nach dem Loslassen haben Sie die Wahl, die Nachricht anzuhören (Dreieck-Symbol), sie zu löschen (Kreuz-Symbol) oder zu versenden (Pfeil-Symbol).

Bedenken sollten Sie allerdings, dass Sprachnachrichten flüchtig sind. Die Audio-Botschaften löschen sich beim Empfänger schon zwei Minuten nach dem Anhören. Auch vom eigenen Gerät verschwinden diese, wenn man nach dem Zustellen nicht auf die Behalten-Schaltfläche tippt.

6) Fotos und Videos versenden

Fotos und Videos versenden (Bild: Screenshot)

Nach einem Tipp auf das Kamera-Symbol links neben dem Eingabefeld schiebt sich von unten die Fotoauswahl herein. Mit den beiden Schaltflächen links können Sie zu Apples Kamera- beziehungsweise Fotos-App wechseln. Mithilfe der großen Schaltfläche in der Mitte sparen Sie sich einen Umweg; mit der Mini-Kamera ist es möglich, direkt einen Schnappschuss vorzunehmen. Weiter rechts befinden sich Vorschauansichten der aktuellen Bilder und Videos aus der Fotos-App. Mit einem Tipp wandert das entsprechende Foto in das Nachrichtenfeld. Halten Sie das Foto länger gedrückt, eröffnet sich eine rudimentäre Bildbearbeitung, mit der Sie auf dem Foto zeichnen und schreiben können.

iMessage on iCloud? Bei der Vorstellung von iOS 11 im Juni 2017 kündigte Apple eine Cloud-Funktion für die Nachrichten-App an. Da die Videos und Fotos aus den Nachrichten bei vielen Nutzern große Mengen Speicherplatz belegen, will Apple Abhilfe schaffen und die Nachrichten und Medien verschlüsselt auf seinen Cloud-Servern ablegen. Seit der Veröffentlichung von iOS 11.4 steht diese Funktion nun zur Verfügung. Sie aktivieren diese in den Systemeinstellungen Ihres iPhone beziehungsweise iPad, indem Sie ganz oben auf Ihren Benutzernamen tippen und auf der sich daraufhin zeigenden Seite den „iCloud“-Eintrag auswählen. Aktivieren Sie nun den Eintrag „Nachrichten“ – fertig!

7) Mehrere Empfänger zu einem Gruppen-Chat hinzufügen

Mehrere Empfänger zu einem Gruppen-Chat hinzufügen (Bild: Screenshot)

Um eine Nachricht an mehrere Empfänger gleichzeitig zu senden, fügen Sie diese nacheinander in das Empfänger-Feld ein. Voraussetzung für das Anlegen einer Gruppe ist, dass alle Mitglieder eine Apple-ID verwenden. Dies signalisiert die Nachrichten-App durch blau eingefärbte Namen.

Nach dem Absenden der ersten Nachricht an mehrere Empfänger erscheint in der linken oberen Ecke der App ein Info-Symbol, das die Eigenschaften der Gruppe eröffnet. Hier ist es unter anderem möglich, der Gruppe einen Namen zu geben, Mitglieder aus der Gruppe zu entfernen und neue hinzuzufügen. Zudem können Sie Ihren persönlichen Standort für alle Mitglieder einer Gruppe freigeben.

8) Den eigenen Standort mit anderen teilen

Den eigenen Standort mit anderen teilen (Bild: Screenshot)

Tippen Sie auf das Info-Symbol in der rechten oberen Ecke der Nachrichten-App, schaltet die Ansicht um. Hier kann man dem Chat-Partner mithilfe der entsprechenden Schaltfläche den aktuellen Standort senden. Dieser erhält dann einen Kartenausschnitt, auf dem die aktuelle Position mit einer roten Stecknadel gekennzeichnet ist. Per Tipp auf diese öffnet sich die Routenplanung zum Standort. Wählen Sie die Schaltfläche zum Teilen Ihres Standorts, gewähren Sie dem Chat-Partner für eine Stunde, bis zum Ende des Tages oder sogar dauerhaft Zugriff auf die aktuelle Position. Dies erfordert allerdings eine Freigabe in den entsprechenden Ortungsdiensten der Systemeinstellungen.

9) Gemalte Nachrichten mit Digital Touch

Gemalte Nachrichten mit Digital Touch (Bild: Screenshot)

Mit iOS 11 hat Apple die Digital-Touch-Funktion versteckt. Das Herz-Symbol mit den zwei darauf liegenden Fingern ist nun eine Erweiterung, die Sie mit dem App-Store-Symbol aktivieren. Die linke Schaltfläche mit einem standardmäßig roten Ring öffnet eine Farbauswahl. Anschließend können Sie auf der mittleren Schaltfläche eine Zeichnung anfertigen, die Sie anschließend mit dem blauen Pfeil-Symbol versenden. Der Empfänger sieht nach dem Zustellen eine Animation und kann die Entstehung des Werks verfolgen. Per Tipp auf das rechtsliegende Kamera-Symbol kann man zudem ein Foto oder Video mit der vorderseitigen FaceTime-Kamera als Hintergrund für die Zeichnung verwenden.

