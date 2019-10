macOS Catalina: So fügen Fotos vom iPhone direkt in ein Dokument am Mac ein

Mit dem iPhone haben Sie stets eine sehr gute Kamera zur Hand. Apple legt hier schon seit vielen Jahren den Fokus auf die Bildqualität. Wieso sollten Sie dann nicht aufgenommene Fotos in eine Präsentation oder ein Textdokument einfügen? Möglichkeiten stehen dazu viele zur Verfügung. Schon mit macOS Mojave und einem iPhone mit iOS 12 vereinfachte Apple den Prozess ein weiteres Mal.

Fotos direkt vom iPhone in ein Dokument am Mac einfügen

Seit vergangenem Jahr ist es nämlich möglich, dass Sie die Kamera Ihres iPhone direkt über den Mac aktivieren können, um damit ein Foto aufzunehmen, das dann direkt in ein Dokument eingefügt wird. Es ist kein separater Versand beziehungsweise eine Übertragung des Bildes notwendig. Es geschieht völlig automatisch.

Klicken Sie dazu innerhalb des Dokuments mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle, an der Sie ein Bild einfügen möchten. Wählen Sie nun „Foto aufnehmen“ oder „Dokument scannen“ aus. Sollten mehrere Geräte vorhanden sein, dann wählen Sie die Option beim gewünschten Gerät aus. Nehmen Sie nun Ihr iPhone (oder iPad) zur Hand und fotografieren das gewünschte Motiv. Wenn Sie zufrieden sind, tippen Sie auf „Foto benutzen“. Ansonsten „Wiederholen“ Sie die Aufnahme. Das Foto wird sofort in das Dokument an die gewählte Stelle eingefügt. Sie erhalten jedoch weitere Einstellungen, um das Bild an Ihre Wünsche anzupassen.

