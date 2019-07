02.07.2019 - 12:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



02.07.2019 - 12:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit weit mehr als einem Jahrzehnt ist das Dock in macOS eines der wichtigsten Steuerelemente. Stets steht es mit einer Auswahl an Apps bereit und zeigt Ihnen seit macOS Mojave sogar die zuletzt verwendeten Anwendungen noch an, sodass Sie diese schnell erneut aufrufen können. Auch wenn es stets da ist, kennen leider nicht alle Nutzer die zahlreichen Funktionen, die es für Sie bereithält. Wir haben daher eine kleine Auswahl für Sie zusammengestellt.

Zoom im Dock anpassen

Die App-Icons im Dock lassen sich schnell und einfach an Ihre Wünsche anpassen. Klicken Sie dazu in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf das Apple-Logo und wählen Sie dann „Systemeinstellungen“ aus. Anschließend klicken Sie auf „Dock“. Mit dem Schieberegler oben können Sie die „Größe“ festlegen.

Möchten Sie hingegen ein kleines Dock nutzen, aber dennoch nicht auf den Komfort großer Piktogramme verzichten, dann setzen Sie einen Haken vor „Vergrößerung“. Daneben können Sie den Zoomfaktor anpassen. Beachten Sie dabei, dass der Regler von „Vergrößerung“ auf einen höheren Wert als die „Größe“ darüber eingestellt sein muss, damit die Funktion genutzt werden kann. Wenn Sie nun mit dem Mauszeiger über das Dock fahren, vergrößern sich die Dock-Icons automatisch.

Zuletzt verwendete Apps nicht im Dock anzeigen

Mit macOS Mojave führt Apple eine weitere Neuerung ein, die auch in iOS 12 integriert wurde. Seit dem Update ist das Dock in drei Teile geteilt. Dabei ist der mittlere Teil neu und zeigt Ihnen ab sofort Ihre drei zuletzt verwendeten Applikationen an. Wenn Sie dies nicht wünschen, klicken Sie in der Menüleiste auf das Apple-Logo und wählen dann „Systemeinstellungen“ aus. Danach klicken Sie auf „Dock“. Entfernen Sie nun den Haken vor „Zuletzt verwendete Programme im Dock anzeigen“ – das Feature ist sofort deaktiviert.

Websites im Dock ablegen

Öffnen Sie den Safari-Webbrowser. Diesen finden Sie im Dock oder im Ordner „Programme“ in Ihrem Finder. Rufen Sie nun die Webseite auf, die Sie im Dock ablegen möchten. Klicken Sie auf die Adressleiste und halten Sie die linke Maustaste darauf gedrückt. Ziehen Sie den Mauszeiger auf die rechte Seite des Docks nach der Trennlinie. Lassen Sie die Maustaste los, sobald sich im Dock eine Lücke aufgetan hat. Die Seite ist ab sofort im Dock.

Anzeige