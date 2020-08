Datenschutz auf dem Sperrbildschirm

macOS bietet Programmen viele Möglichkeiten, dich durch Mitteilungen über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten. Erlaubst du sie auf dem Sperrbildschirm, ist das praktisch, damit du auch in Arbeitspausen nichts verpasst. Andererseits kann aber auch jeder, der Zugang zu deinem Mac hat, die Mitteilungen ohne Passworteingabe sehen. Siehst du darin ein Problem, solltest du den Inhalt der Mitteilungen reduzieren. Öffne dafür „Mitteilungen“ in den Systemeinstellungen. Hier wählst du die kritischen Apps wie Mail, Nachrichten oder soziale Netze aus. Ist „Nachrichten im Sperrbildschirm“ aktiv, solltest du darunter die Nachrichtenvorschau auf „Wenn nicht gesperrt“ setzen. Dann steht in den Mitteilungen auf dem Sperrbildschirm nur noch die App und Anzahl.

Dokument mit iPhone scannen

Mithilfe der Integrationsfunktion kannst du nicht nur in vielen Apps, wie Pages...