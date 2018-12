12.12.2018 - 19:48 Uhr Geschrieben von Mac Life

Mac mini als Medienserver – so geht‘s. Das Streamen mit einem Mac ist vielseitiger als mit einer Standalone-Box. Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Mini-Desktop-Mac fit machen fürs Streaming. Dabei haben wir zwei kleine Workshops für Sie vorbereitet, wie Sie einen iTunes-Server einrichten und diesen dann aus der Entfernung kontrollieren.



Mac mini (Bild: Apple)

iTunes-Server

Teilen Sie Ihre Musik im lokalen Netzwerk. iTunes hat bereits zwei Freigabe-Optionen integriert – die Privatfreigabe und das einfache Freigeben der Mediathek. Erstere stellt die Mediathek allen Netzwerkbenutzern, die sich mit der selben Apple-ID auf einem Mac, iOS-Gerät oder Apple TV angemeldet haben, zur Verfügung. Letztere macht die Musik auch ohne Apple-ID zugänglich und Sie können festlegen, was freigegeben werden sollen und ob ein Passwort nötig ist. Besonders praktisch für Macs unterschiedlichen Alters.

Mac mini als Medienserver – so geht‘s (Bild: Screenshot) Schritt 1: Einstellung : Öffnen Sie die iTunes-Einstellungen mit [cmd]+[,], klicken Sie auf „Freigabe“ und setzen Sie das Häkchen bei „Meine Mediathek im lokalen Netzwerk freigeben“.

Mac mini als Medienserver – so geht‘s (Bild: Screenshot) Schritt 2: Kennwort : Sie können auch bestimmte Wiedergabelisten freigeben. Außerdem können Sie ein Passwort vergeben, das zum Zugriff auf die freigegebene Musik benötigt wird.

Mac mini als Medienserver – so geht‘s (Bild: Screenshot) Schritt 3: Freigabe : Die Privatfreigabe aktivieren Sie über „Ablage“. Anschließend finden Sie die Mediathek auf anderen Macs oben links in iTunes und unter „Meine Musik“ unter iOS.

Mac mini als Medienserver – so geht‘s (Bild: Screenshot) Schritt 4: Zähler: Bei der Privatfreigabe kann der Zähler weiterzählen, wenn Sie Musik auf anderen Geräten abspielen. Diese Option aktivieren Sie in den Freigabe-Einstellungen. 1 /4

Remote Control

Machen Sie aus einem alten Mac ein Multimedia-Zentrum. Beleben Sie einen alten Mac mini, indem Sie ihn per HDMi (oder einem Mini-DisplayPort-auf-HDMi-Adapter) an einen Fernseher anschließen.Und schon haben Sie einen Medienserver, ohne in ein Apple TV investieren zu müssen. Außerdem haben Sie so die Möglichkeit, jedweden Streaming-Dienst aufzurufen, der über einen Browser erreichbar ist oder eine eigene Mac-App anbietet, wie beispielsweise der BBC iPlayer.