Mac-Basiswissen: Kontakte exportieren am Mac

Niemanden vergessen

Kontakte sind in der heutigen Zeit wichtiger den je und daher sollte man gut auf sie achten. Damit keine verloren gehen, sollte man hin und wieder alle Kontakte am Mac exportieren und sicher ablegen. Am Mac funktioniert der Export zwar besonders einfach, aber dennoch kann es nicht schaden, ein paar Kniffe zu kennen. Wir erklären dir daher, wie du alle Kontakte, ausgewählte Kontakte oder einen einzelnen Kontakt richtig exportierst.