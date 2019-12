Die iTunes-Nachfahren: Musik-App auf dem Prüfstein

Die wohl offensichtlichste Änderung in macOS Catalina ist der Wegfall von iTunes, das Apple durch gleich drei neue Programme ersetzt hat. Eigentlich war dieser Schritt schon lange überfällig, denn zum einen wirkte iTunes mittlerweile einfach überladen, zum anderen sind unter iOS längst ganz andere Apps etabliert, die erheblich besser an ihre jeweiligen Aufgaben angepasst sind.

Auf dem Mac wurde iTunes einst vor allem eingeführt, um den MP3-Player iPod mit Musik zu versorgen. Je mehr aber der iPod dazulernte, umso mehr musste auch iTunes beherrschen. Ging es ursprünglich nur um Musik, kamen später mit Filmen, Fotos, Podcasts und mit dem Erscheinen der iPhone noch jede Menge andere Dinge hinzu. Und spätestens ab diesem Moment wurde iTunes zum trägen Riesen, der schwer zu überblicken war.

Aus eins mach drei

Gleich drei Programme mit den sprechenden Namen „Musik“, „Podcasts“ und „TV“ teilen sich nun die Aufgaben von iTunes. Doch damit nicht genug, findet sich in den Systemeinstellungen unter „Freigaben > Media Sharing“ die zuvor in iTunes versteckte Möglichkeit, die eigene Mediathek im lokalen Netzwerk mit anderen Geräten zu teilen. Und für die Möglichkeit, iPhones, iPads und dergleichen inklusive Back-ups zu verwalten, ist nun schlicht der Finder zuständig.

Musik ist Trumpf

Dabei blieb die Kernkompetenz von iTunes stets die Musikverwaltung; dafür gibt es jetzt das neue Musik-Programm, das sich funktional durchaus am bisherigen iTunes orientiert – selbst das Programm-Icon wurde von diesem übernommen.

Wer zuvor iTunes zum Hören von Musik genutzt hat, wird sich auch in der Musik-App schnell zurechtfinden. Wie auch das Gegenstück auf iPhone und iPad ist das Programm vor allem für Abonnenten des Apple-Music-Angebots gestaltet und bietet mit dem Streamingdienst alle Möglichkeiten, das üppige Angebot auszunutzen. Doch auch dann, wenn man kein Kunde von Apples Musik-Flatrate ist, verwaltet das Programm alles an Musik, was in Dateiform vorliegt. Selbst das Importieren von Audio-CDs und das Brennen derselben von Playlisten ist noch möglich. Dazu braucht man allerdings einen CD- oder DVD-Brenner, der intern, als USB-Gerät oder an einem anderen Mac im Netzwerk vorhanden sein muss.

Offline oder online?

Wer kein Abonnent von Apple Music ist, findet wie alle Möglichkeiten, Songs im iTunes Store zu kaufen oder aus anderen Quellen ins Programm zu importieren. Musik lässt sich am einfachsten in Playlists organisieren, die sich dann sehr einfach aufrufen lassen. Auf Wunsch lassen sich sowohl die Musik als auch die Wiedergabelisten mit Ihrem iPhone und iPad synchronisieren.

Wer Apple Music abonniert, bekommt allerdings etwas mehr zu sehen. Dazu gehören insbesondere die Empfehlungen unter dem Punkt „Für Dich“, die auf den bislang gehörten Titeln basieren. Eine größere Bedeutung bekommt für Apple-Music-Nutzer naturgemäß auch die Suchfunktion, die recht zuverlässig nicht nur Interpreten und Musiktitel, sondern sogar Textfragmente in Apples Songbibliothek findet.

Klarer Fokus

Die Konzentration auf die Musik tut dem gleichnamigen Programm überaus gut, denn iTunes wirkte zuletzt einfach überladen. Auf iPhone und iPad gibt es schon lange gleichnamige Apps – und damit auch die gleiche Aufgabenteilung. Mit einem Unterschied allerdings: Unter macOS bietet das Musik-Programm auch Zugang zum iTunes Store, der unter iOS eine eigene App erfordert.

Workshop: Songs in Playlisten verwalten und Anzeige anpassen

Schritt 1: Auf der linken Seite finden sich Bereiche für Künstler, Wiedergabelisten und vieles mehr. Der Bereich „Apple Music“ wird auch dann angezeigt, wenn man den Dienst nicht abonniert hat.

Schritt 2: Wer seine Musik lokal auf dem Mac verwaltet, tut dies am besten in Playlisten, die sich im Ablagemenü oder mit der rechten Maustaste sehr bequem erzeugen lassen. 1 /2

Workshop: Apple Music nutzen und die Suchfunktion richtig anwenden

Schritt 1: Die Titelansicht zeigt auf Wunsch fast so viele Einzelheiten wie die Detailansicht. Inhalt und Anzahl der Spalten lassen sich frei bestimmen, wenn man mit der rechten Maustaste in die Titelzeile klickt.

Schritt 2: Hat man sich zum kostenpflichtigen Abo von Apple Music durchgerungen, hat man nicht nur Zugriff auf Apples riesige Musiksammlung, sondern erhält im Bereich „Für Dich“ auch Vorschläge.

Schritt 3: Die Suchfunktion ist für Apple-Music-Abonnenten beinahe unentbehrlich. Schon beim Eintippen schlägt das Programm mögliche Fundstellen vor und durchsucht dabei auch Songtexte. 1 /3

