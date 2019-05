Lightning-Anschluss am iPhone 7 (Bild: Stefan Molz)

iPhone lädt nicht? Ein Zahnstocher kann helfen… Kennen Sie noch Apples „Mighty Mouse“ mit der Kugel auf der Oberseite? Das Produkt sammelte an dieser Stelle schnell Schmutzreste an, sodass Sie die Maus regelmäßig auseinander nehmen mussten, um den Trackball zu reinigen. Beim iPhone ist es freilich nicht ganz so schlimm. Doch auch der Lightning-Anschluss an der Unterseite sammelt über die Zeit Schmutz und Dreck.

Wenn Sie das iPhone gerade neu gekauft haben und aus der Verpackung holen, erleben Sie beim Anschließen des Lightning-Kabels noch den sauberen Kontakt. Fast macht es „Klick“. Zumindest aber merken Sie beim Anstecken, dass das Kabel nicht einfach reinflutscht.

Mit der Zeit sammelt sich Dreck an

Das ändert sich freilich über die Zeit. Viele von uns tragen das Smartphone in der Hosentasche. Dort wimmelt es von Fusseln und Krümeln, und auch im Alltag haftet am Gerät, und haftet am Anschluss weiterer Schmutz an. Mit der Zeit kommt es vielleicht sogar dazu, dass Ihr iPhone nicht mehr richtig auflädt, weil die Kontakte zwischen Kabel und Buchse verschmutzt sind.

Und so wie Sie vielleicht einmal im Jahr daheim Frühjahrsputz machen, können Sie auch Ihrem Lightning-Anschluss am iPhone ein wenig Reinigung gönnen. Ein Utensil, das dafür prädestiniert ist, ist ein Zahnstocher. Mit ihm können Sie wenig Schaden anrichten und aber gleichzeitig viel Staub und Dreck aus dem Anschluss „pulen“.

Lightning-Anschluss mit dem Zahnstocher reinigen

Nachdem Sie den Anschluss eine Weile mit dem Zahnhölzchen bearbeitet haben, hören Sie beim Anstecken des Lightning-Kabels mit großer Wahrscheinlichkeit wieder dieses subtile „Klicken“, wenn der Metallstecker in die Buchse rutscht.

In jedem Fall werden Sie erstaunt sein, selbst wenn Sie Ihr iPhone eher sorgsam behandeln, wie viel Dreck sich trotzdem mit der Zeit in der Buchse ansammelt.

Reinigen Sie Ihr iPhone manchmal? Welche Tipps zur Pflege können Sie uns und den übrigen Lesern geben?

